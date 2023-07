Tensión entre Grabois y el PJ de Santa Fe por la impresión de las boletas

Más problemas para el peronismo de Santa Fe. En el espacio del precandidato a la presidencia Juan Graboisaseguran que la relación con el PJ provincial entró en un momento de fuerte tensión: “Nos dijeron que no nos van a imprimir las boletas de Juan porque no hay fondos”, contó un dirigente de Patria Grande a Letra P. En el partido reconocen el inconveniente económico, aunque dicen no tener la culpa y que se solucionará y que el 13 de agosto Unión por la Patria tendrá las dos listas, la del militante social y Sergio Massa.