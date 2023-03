Por qué es importante la perspectiva de género en procesos de selección de la magistratura

El gobernador Omar Perotti envió el martes pasado a la Legislatura provincial los pliegos para ocupar cargos en el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público Provincial de Defensa Penal de Santa Fe . Por primera vez en la historia, dos mujeres podrían encabezar el sistema acusatorio en la provincia. Si bien estamos de acuerdo en que el envío de pliegos es una instancia importante a la hora de garantizar que las mujeres ocupen mayor cantidad de espacios de jerarquía o conducción en la elección de autoridades, no está de más hacerse la pregunta sobre si es la única. De mí parte, considero que no.

Hoy el gobernador @OmarPerotti envió la propuesta de ternas para ocupar cargos en el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público Provincial de Defensa Penal de Santa Fe

podrían encabezar el sistema acusatorio por primera vez en la historia — Flor Marinaro (@flormarinaro) March 21, 2023

El tiempo, la distribución equitativa de los cuidados, el poder acceder con estos elementos a la profesionalización y especialización son privilegios a los que las mujeres no acceden en igualdad de condiciones que sus pares varones. Como sucede en prácticamente todos los ámbitos de la política, la economía y la justicia, el punto de partida no es el mismo. Otra pregunta que me hago al analizar este tema es si todas las instituciones involucradas en el concurso aplican la perspectiva de género en las distintas instancias de elección. Si hablamos puntualmente del Poder Ejecutivo, espacio que nos atañe como gobierno provincial, fuimos la primera provincia en el país que estableció como requisito obligatorio el curso de perspectiva de género para acceder a la magistratura.