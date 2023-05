"Perotti y Lewandowski son lo mismo"

-Pasó que ya estábamos muy sobre el filo, venimos hablando pero no pudimos acordar. Ellos privilegiaron una relación local sobre una decisión provincial y el tema Ciudad Futura obturó el acuerdo provincial. Para nosotros no era problema eso, pero no tuvimos margen para plasmar una síntesis política que nos potenciara. Espero que eso no afecte el vínculo porque tenemos una buena relación y son compañeros que valoro mucho.

20230517183157_IMG_4329.jpg Busatto con su compañera de fórmula, Alejandra Gómez Sanz, y Norma López, precandidata a diputada.

-¿Cómo encarará la interna del PJ?

-Creo que hay dos listas que representan al gobierno de Perotti: una que lleva a Marcelo Lewandowski y otra que lleva a la vicegobernadora Alejandra Rodenas como precandidata a diputada. Me parece que la alternativa más genuina dentro del peronismo, que ha conjugado identidad, un programa de gobierno y un posicionamiento diferente somos nosotros. Lo digo con mucha humildad, creo que expresamos la renovación generacional que el PJ tiene que tener en este momento. Entendemos que hay que construir otra provincia y creemos que otro peronismo es posible.

-¿El que gana conduce y el que pierde acompaña?

-El que gana tiene la obligación de llamar a los que pierden y los que pierden tienen la posibilidad de sumarse al que gana. No hay acuerdos implícitos. Vamos a acompañar si perdemos y esperamos que el peronismo nos acompañe si ganamos. Pero lo vamos a convocar para que eso sea posible. Y vamos a acompañar si nos convocan, si fijamos un plan de gobierno y una manera de sentirnos parte de un proyecto político. Participar en las PASO no implica necesariamente acompañar después si no tenemos reglas claras.

-¿Qué opina sobre el acuerdo al que llegaron sobre el cierre Perotti-Lewandowski?

-Un culebrón innecesario para la ciudadanía, me parece que no genera nada y tendrían que explicarlo ellos. Me parece que Lewandowski ha decidido ser el candidato de Perotti y Perotti decidió convenir con Lewandowski. No creo que sea prudente decir que uno no tiene nada que ver con el otro. En este momento, como en 2021, Perotti y Lewandowski son lo mismo y tendrán para distribuirse los roles y la responsabilidades de lo que fue la gestión en estos cuatro años.

-Perotti convocó a los precandidatos y precandidatas por el tema seguridad, ¿van a asistir?

-No nos invitó nadie. Seguramente asistiremos pero creemos que el diálogo en materia de seguridad se debería haber convocado hace años. Veo mucho más una maniobra electoralista que un proceso de convocatoria sincera. Para mí la idea es convocar para que todos digamos más o menos lo mismo. Ese ha sido el gran problema de la política, no hablar de la seguridad y los resultados son carísimos para la sociedad. Hay que elegir qué quiere hacer cada uno y cómo.