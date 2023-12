Las contratistas de obras públicas son el primer eslabón de ajuste del gobierno de Javier Milei que blanqueó por medio de su ministro de Economía, Toto Caputo , el fin de las licitaciones nuevas y la cancelación de las que aún no comenzaron. En Santa Fe , el sector se lamenta fuerte y trata de cabecear el centro -bombeado, pero centro al fin- que tiró el gobernador Maximiliano Pullaro .

Enrico debuta en un panorama adverso para el área y para el sector privado que ejecuta los proyectos. Esta semana hubo una reunión de la Cámara de la Construcción a nivel nacional con todas las delegaciones. El panorama no podía ser peor.

Como se señaló, las obras de fondos nacionales tienen los días contados. Si bien el ministro de Economía habló de no licitar nuevas, cae de maduro que las que están en proceso de ejecución no se terminarán en su mayoría. De hecho, la receta de traspaso a manos privadas mediante el sistema PPP, como contó Letra P, no se dará en forma inmediata y su concreción práctica dependerá de los resultados económicos del mediano plazo. Es decir, pueden quedar en un limbo eterno.