Santa Fe: Maximiliano Pullaro se planta y convocará a la Convención en 2025 pese al rechazo opositor

En agenda, a Pullaro le quedan dos encuentros. Uno, con Nicolás Mayoraz , que será este viernes. Otro, con Amalia Granata , aunque no está confirmado porque la diputada quiere mandar a un emisario de su entorno - Daniel Machado , convencional electo- y el gobierno quiere reunirse solo con los cabezas de lista. Sea como sea, en ambas charlas el gobernador se encontrará con el mismo pedido de patear la Convención para 2026. No es casualidad: los cuatro referentes opositores charlaron entre sí y se pusieron de acuerdo para mantener una postura en conjunto.

Más allá de que continuarán las reuniones, en el gobierno no se mueven ni un centímetro de su postura. “La Convención va a ser este año, la oposición especula, pero no tiene un argumento sólido para justificar el pedido de pasarla al año que viene”, le dijo una fuente calificada de la Casa Gris a Letra P . “No es razonable que los convencionales elegidos hace una semana recién empiecen a sesionar dentro de un año, se corre el riesgo de que se deslegitimen los legisladores de la minoría”, sumó la misma garganta.

PullaroLewandowski.jpg Maximiliano Pullaro y Marcelo Lewandowski

De alguna manera, el gobierno provincial está siendo víctima de sí mismo. El pedido para que la Ley de reforma contemple una ventana de un año postelecciones para hacer la Convención fue de la Casa Gris. El justificativo era que, en ese entonces, aún no habían sido suspendidas las PASO nacionales y, por lo tanto, realizar la Convención en 2025 suponía un riesgo a que el debate se contamine con cuestiones electorales. “Iban a ir todos a sesionar pensando en hacer videos para TikTok y no en la Constitución”, simplificó otra figura del oficialismo.

Con las PASO nacionales suspendidas, el gobierno provincial no ve ningún obstáculo para realizar la Convención durante 2025. “A la ciudadanía se la puede convocar igual, no participó de las elecciones no porque hicimos todo para que no participe, sino porque no quiso participar”, dicen cerca de Pullaro, algo ofuscados por el planteo opositor. “Dicen que faltan cosas por discutir. ¿En seis meses vamos a discutir lo que no en sesenta años? El problema es que quieren ser candidatos a todo y no le pueden prestar atención a la reforma”, disparan en el entorno del gobernador.

PullaroLocomotora.jpg Maximiliano Pullaro, "Locomotora" Olivera y Fabián Bastía, ministro de Gobierno.

La fecha de la Convención

Julio y agosto pican en punta como los meses elegidos por el gobierno para convocar al poder constituyente. La razón es que buscan un período que no esté contaminado por cuestiones electorales: en junio son las elecciones generales de Santa Fe y en septiembre comienza la campaña de cara a las elecciones nacionales. Se barajó la posibilidad de que el gobernador anuncie la fecha en la apertura de sesiones, el 1° de Mayo. Sin embargo, eso está en veremos porque “opacaría el resto del discurso”.

Por lo pronto, todas las fuerzas políticas acordaron conformar un equipo técnico-político para empezar a trabajar las cuestiones relativas a la organización de la Convención. No solo la fecha, sino también el lugar y cuestiones relativas a las comisiones. Sin embargo, aún no hay agendadas nuevas reuniones y en la oposición, más allá de los argumentos que expusieron, no tienen muchas expectativas de convencer al gobernador y hacerlo cambiar de opinión.