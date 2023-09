Juan Pablo Poletti: "El martes le pido a Jatón la reunión formal para organizar la transición"

Recién llegado de un recorrido en barrio Villa del Parque y unos minutos antes empezar a atender en el consultorio, el cirujano generalista y candidato a la intendencia de Santa Fe Juan Pablo Poletti dialoga con Letra P sobre el último tramo de la campaña. Cuenta que está de licencia sin goce de haberes en el Hospital Cullen, pero que todavía no se quita la bata blanca. Las horas del día las alterna entre entrevistas, la campaña en territorio y los controles a sus pacientes. La semana pasada realizó una cirugía y cree que ya fue la última, almenos por un tiempo: “Si todo marcha como esperamos, el 10 de septiembre voy a dedicarme exclusivamente a la política y la gestión”, dice. El 16 de julio pasado le ganó la interna al intendente Emilio Jatón al sacar 137 mil votos, ocho veces más que el candidato del peronismo Ignacio Martínez Kerz , su principal competidor para el próximo domingo.

-El lunes va a ser un día de mucha emoción. Posiblemente haya una conferencia de prensa y el martes. ya como intendente electo, voy a pedir una reunión formal a Emilio (Jatón) para organizar cómo serán las pautas de la transición y que los equipos técnicos se vayan juntando para conocer exactamente cómo está todo. No quiero que en ningún momento la municipalidad esté frenada.

-En el debate dijo que no se iba a hacer cargo de gestiones anteriores, pero compite en el frente Unidos, que tiene a los partidos gobernantes de los últimos 16 años. Si gana, ¿habrá una continuidad de los gobiernos frentistas?

-Todo lo que Emilio (Jatón) proyectó, acordó, que esté comenzado y que tenga presupuesto lo vamos a terminar, no vamos a direccionar recursos para otro lado. Respecto de los equipos que están conmigo desde el primer día, saben que no me afilié a ningún partido. Quiero aportar una buena combinación de liderazgo de alguien que viene de afuera de la política, pero con experiencia de nueve años de gestión en uno de los hospitales de alta complejidad más grandes de la provincia y con una pandemia de por medio, con equipos que ya hayan trabajado en la municipalidad.