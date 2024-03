Juan Monteverde expande vínculos: de la foto con Axel Kicillof a la cooperación con una exministra larretista

"Ningún plan de seguridad funciona sin una mirada de desarrollo humano fuerte, que incluya seguridad pero también intervención social. Si en Medellín se bajó la violencia fue por así. En Ciudad de Buenos Aires nos concentramos en eso", explicó.

“Estamos poniendo en marcha la Fundación Rosario Sin Miedo, con la que proyectamos una red de trabajo con aliados técnicos y políticos para un plan de seguridad a largo plazo, en serio, para no tener que improvisar cuando nos toque gobernar”, afirmó Monteverde, quien en las últimas elecciones venció en las PASO al peronismo, se quedó con la candidatura a la intendencia y en un mano a mano con Pablo Javkin, que peleaba la reelección, perdió por apenas tres puntos.

Los planes de expansión de Juan Monteverde

Convencido de que "más temprano que tarde" le tocará gobernar, Ciudad Futura está en proceso de ampliar su lista de aliados políticos así como su volumen de planificación técnica para abordar las problemáticas de gestión urbana..

En cuanto a aliados políticos, 2023 marcó un giro por la alianza con el peronismo, con quien compitieron en las PASO. Dentro de ese esquema, Monteverde fue el candidato de un espacio-movimiento que se denominó Rosario Sin Miedo, que expresaba la alianza con el Movimiento Evita y el apoyo de Juan Grabois, con quien vienen trabajando hace rato. Ese armado le permitió sorprender en la interna a Roberto Sukerman.

ciudad futura monteverde migliore.jpeg Martín Reydó, Stephanie Peuscovich, Juan Monteverde, María Migliore y Caren Tepp en el Tambo de la Resistencia, en Nuevo Alberdi, Rosario, en febrero pasado.

Superado el trance electoral, Ciudad Futura administra los movimientos y elige con quién se muestra. No es con todo el peronismo, como quedó demostrado en la campaña electoral tras ganar las PASO. A Kicillof lo consideran "un actor fundamental para el futuro". Por eso en el partido se aceptó con los ojos cerrados la invitación para acompañar al bonaerense en la firma del convenio de cooperación en seguridad con Santa Fe.

En el aturdimiento que atraviesa el peronismo santafesino, Monteverde, que no es peronista, fue una de las dos referencias santafesinas que Axel Kicillof eligió mostrar en esa oportunidad. La otra fue la diputada nacional de La Cámpora Florencia Carignano. Una semana antes lo invitaron al acto de entrega de patrulleros bonaerenses que se hizo en Rosario, pero el concejal no estaba en la ciudad.

En adelante, La Plata es uno de los puntos de la red que teje Monteverde. "Hay mucho que construir con Axel, aún cuando no estamos pensando en términos electorales estrictamente", dicen en Ciudad Futura.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/fundarpoliticas/status/1762146253947740170&partner=&hide_thread=false "La integración socio-urbana es la mejor herramienta que hay en la Argentina para combatir la pobreza estructural, de las pocas que trascendieron distintos gobiernos. Necesitamos más FISU, no menos." @MariaMigliore en @radioconvos899 pic.twitter.com/6j6NauzSaD — Fundar (@fundarpoliticas) February 26, 2024

Fundar en Rosario

Los vínculos con Fundar buscan darle otra encarnadura a la propuesta de Ciudad Futura. La fundación fundada craneada por Sebastián Ceria desde Estados Unidos se presenta como "una organización dedicada al estudio, la investigación y el diseño de políticas públicas con foco en el desarrollo de una Argentina sustentable e inclusiva". Una de sus áreas de trabajo es Integración sociourbana, cuya directora es María Migliore, exministra porteña con pasado en la Fundación Pensar, think tank del PRO, que renunció cuando Jorge Macri le ganó las PASO a Martín Lousteau.

Los roces con el macrismo la eyectaron del Gobierno de la ciudad y desde entonces dirige equipos de investigación en Fundar. Es justamente lo que está buscando Ciudad Futura como opción política para un posible gobierno municipal: encarnadura técnica, experiencia, know how. Y de paso mostrar capacidad de escucha y aprendizaje. “No resolveremos los problemas de seguridad si no cambiamos cultura política", es el concepto que enarbola Monteverde.