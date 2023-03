Jorge Nessier, un fiscal sin terminales políticas para la capital de Santa Fe

El fiscla Jorge Nessier en una audiencia.

En los diferentes sectores políticos, el nombre del abogado graduado en la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y especializado en Derecho Procesal Penal cayó bien y no generó ningún rechazo: "Es un técnico", afirman tanto en la Casa de Gobierno como en la oposición. Por ese motivo, prácticamente no hubo dudas de que estaría dentro de los pliegos enviados a la Legislatura. Uno de los puntos que allanó el camino es que no se lo vincula con ningún espacio político partidario. Le terminó ganando la pulseada a Estanislao Giavedoni y a Alejandra Del Río Ayala, quienes quedaron detrás de él en la nómina.