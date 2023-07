El Tribunal Electoral lo hizo: el domingo habrá voto joven por primera vez en Santa Fe

PASO 2023 | SANTA FE Clara García: "Perotti ya le ganó a Corral y a Bonfatti, pero a mí no me ganó ni me va a ganar"

La diputada encabeza una de las listas socialistas y va por la reelección. Aspira a ganar la interna para enfrentar al gobernador en septiembre. Losada y Pullaro, funcionales a la pelea porteña entre Bullrich y Larreta.