Santa Fe: el Tribunal Electoral define si habilita el voto joven

El Tribunal Electoral de Santa Fe tiene para decidir en los próximos días si habilita o no el voto de cerca de 60 mil jóvenes que tienen entre 16 y 18 años y no pueden elegir a las autoridades políticas de la provincia y el municipio, un impedimento que esta franja etaria solo tiene en esta provincia. Aunque en el debate público casi no está presente, desde el pasado 27 de abril, fecha en que ingresó el pedido al tribunal, las fuerzas políticas mayoritarias entraron en alerta por un fallo que, de ser positivo, tiene consecuencias que van mucho más allá de lo electoral. Hay quienes creen que se abriría una especie de Caja de Pandora que habilitaría otros planteos sobre asuntos político-institucionales trabados hace décadas por los sucesivos fracasos en reformar la sexagenaria Constitución provincial.