El lado B del lanzamiento de Unidos para Cambiar Santa Fe

A pesar de su corta duración, el acto de lanzamiento de Unidos para Cambiar Santa Fe tuvo sus detalles de color que valen la pena destacar. La alegría y la satisfacción del deber cumplido chocaron con los cuidados que se extremaron para que nada mancille la reciente unidad alcanzada y oficializada en Cayastá. El senador que pidió llevarse la lapicera con la que se firmó el acuerdo, las banderas que no se podían mostrar y los paradores ruteros llenos y con las parrillas soplando brasas sin parar.

La unidad los pone tímidos

La elección de Cayastá escondía un mensaje un poco obvio: sede de la primera fundación de Santa Fe, “hoy también se funda aquí una nueva etapa”, explicó la locutora. Esa pomposidad fue la única que se permitió el armado opositor porque, para no herir susceptibilidades, no hubo oradores ni videos, ni arengas. Solo la locutora leyó un documento y alguna de las propuestas acordadas por el espacio, mientras los referentes partidarios pasaban al frente y firmaban (con abrumadora mayoría de varones). La duración total no sobrepasó la media hora. Todo sea por la unidad.