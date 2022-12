Frente de frentes: por qué se entusiasma la oposición santafesina

ROSARIO (Corresponsalía Santa Fe) El frente de frentes marcha sobre rieles. Los partidos que forman parte de Juntos x el Cambio y el Frente Progresista Cívico y Social aceleraron el proceso de coincidencias que busca desembocar en un gran frente opositor para enfrentar al peronismo en 2023. Con una reunión que tuvo lugar este miércoles en la sede de la UCR en la capital provincial, no exenta de polémicas, los opositores coronaron una semana de avances que incluyó reunión de equipos técnicos la semana pasada y contactos entre los apoderados para ir delineando la forma jurídica del acuerdo político.

La reunión de este miércoles era secreta, no porque en su orden del día haya habido temas espinosos, sino porque no todos los partidos fueron convocados y quienes la organizaron no querían que nadie “se sintiese ofendido”. Sin embargo, la diputada provincial Betina Florito (Encuentro Republicano Federal) se quejó en Twitter por no haber sido invitada. “No es contra el frente de frentes, es dentro de JxC, por la desconsideración del PRO y la UCR que se creen dueños de la alianza”, dijeron cerca suyo. No fueron los únicos que no recibieron invitación.

Más allá de eso, “estaba el grueso de la musculatura de la coalición, sin que quiera decir que los que no estaban no tengan su lugar”, le dijo a Letra P alguien que sí tuvo silla en la reunión. El socialismo, el partido CREO del intendente rosarino Pablo Javkin, las diferentes vertientes del radicalismo, el PRO, la Coalición Cívica y el Partido Demócrata Progresista, fueron algunos de los que dieron el presente.

En los opositores reina el optimismo. “Venimos avanzando bien”, comentó otro de los presentes, quien resaltó que “de lo difícil que parecía que el PRO y el socialismo coincidieran, la verdad es que las coincidencias son importantes”. Una bilateral que tuvieron ambos partidos tiempo atrás, dicen, fue clave para encauzar las relaciones. Uno de los ejes que atiza esas coincidencias es el kirchnerismo como adversario en común: “Hemos visto mucho dentro de la reunión de cómo el socialismo padeció al kirchnerismo durante sus gobiernos”, explicó la fuente.

La reunión sirvió para coronar una semana de avances en el armado del frente de frentes. A la postura en común en la reunión que convocó el gobierno provincial para discutir el cronograma electoral, se suma un encuentro de equipos técnicos la semana pasada, con dos representantes de cada uno de los partidos que se reunieron para delinear las bases del programa de gobierno de la coalición. Además, ya hubo contactos entre los apoderados de los partidos para delinear la estructura jurídica que cristalice el acuerdo político, que parece avanzado.

En principio, circuló que la convocatoria incluía un representante legislativo de cada uno de los partidos para coordinar también el trabajo en la Legislatura. Si bien en algunos campamentos lo confirmaron, en otros lo negaron rotundamente. Sin embargo, para un dirigente de JxC “un trabajo más coordinado va a ser consecuencia de que avance el diálogo, si avanza seguramente coincidamos en lo legislativo por tener un objetivo común”.

“Los once partidos están contestes en conformar la coalición”, afirmó un radical. “Después hay chispazos que son normales, pero eso pasa dentro de los propios partidos, imaginate en un frente así”, relativizó las internas. “No hablamos de armado electoral, sino nos estaríamos adelantando a cuestiones que no tienen relevancia si no avanzamos con esto primero”, detalló otro de los presentes. ¿Y el nombre? “Sobrevoló el tema, pero es un debate que queremos dar con todos los actores presentes”, cerraron. Paso a paso.