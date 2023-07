-¿A qué se refiere?

-En el recuento final del departamento Pullaro salió cuarto en la elección a senador nacional sacando 3 mil votos y la fórmula de Losada - Scarpin sacó 39 mil votos. El que tiene experiencia en política sabe que acá hubo algo raro, hubo denuncias de que faltaron boletas. Reconquista es la ciudad más importante del departamento, junto con Avellaneda representan más del 50 por ciento de los votantes, pero el trabajo se está haciendo en todo el departamento. Ahora, hay que tener coraje para ponerse en la vereda de enfrente del senador nacional (Scarpin) y el senador del departamento (Orfilio Marcón), que tenían alambrado el Departamento. Rompimos el cerco desde Reconquista y después el efecto contagio llegó a todo el Departamento.

-Scarpin está con Losada, ¿qué piensa de las críticas que la senadora hace contra Pullaro?

-La mayoría de los dirigentes que están con Losada no la acompañan en sus ataques a Maxi.

-¿Por qué con Pullaro?

-Pullaro es la persona más preparada para gobernar la provincia de Santa Fe, tiene experiencia en lo legislativo, tiene experiencia en el Ejecutivo, manejó nada menos que el Ministerio de Seguridad de la provincia, donde tuvo a su cargo 23 mil agentes, mil jefes. Haber estado los cuatro años de gestión de Miguel Lifschitz y también salir airoso y ser competitivo electoralmente…

-¿Cuál ha sido el trato del gobernador Omar Perotti para con el norte de la provincia?

-Hay que reconocer que Perotti le ha dado muchas obras al Municipio de Reconquista. Obviamente se debe a que tiene una línea con el intendente. Reconquista es de las cinco o seis ciudades más importantes que tiene la provincia y de las tres donde los intendentes son PJ, son Rafaela, Reconquista y Funes. Uno puede trazar un paralelismo y darse cuenta de que fueron tres municipios que fueron beneficiados por encima del promedio, lo cual para la ciudad es bueno. Nosotros ahora pretendemos hacer lo mismo con la candidatura de Pullaro gobernador.

-El intendente Enrique Vallejos acumula dos periodos al frente de la Intendencia, ¿hay sensación de desgaste en la ciudad?

-Tuvo dos gestiones y la segunda fue mejor que la primera, pero hay que tener en cuenta el arrastre que puede tener la elección nacional y provincial donde los gobiernos peronistas están bastante más debilitados que hace cuatro años. Ahí a nosotros se nos abre una oportunidad, pero no me gusta hablar de las generales porque nosotros primero tenemos que ganar las PASO.

-¿Cuál es la diferencia sustancial con su competidora en la interna?

-Son dos perfiles totalmente diferentes. Yo vengo del sector privado, gestioné lo que vengo haciendo hace veinte años. Por eso considero que la gente tiene que entender que no es una elección legislativa, tiene que elegir a personas que estén preparadas para gestionar.

-¿Por qué la decisión de entrar en política?

-Yo vengo participando en las instituciones del sector productivo, ese fue mi primer acercamiento a participar de alguna forma en política, no en política partidaria. Tuve la primera experiencia de presentarme a candidato concejal del PRO porque pensaba que era quien mejor me representaba y que era un partido nuevo. Es importante que el PRO, que es un partido todavía con mucho por hacer en el interior, tenga un candidato puro en Reconquista. Es un tema no menor, otras ciudades como Rosario, Santa Fe, Villa Gobernador Gálvez, Venado Tuerto, Rafaela, no han podido todavía desarrollar candidatos competitivos fuertes del PRO puro.