Del puño en alto y las ganas de correr de Maximiliano Pullaro a Losada y Lewandowski sentados a la par

El mundo de la política santafesina se conglomeró en el recinto de Diputados y eso entregó algunas combinaciones llamativas . La senadora de Juntos por el Cambio, Carolina Loasada , quedó sentada al lado del senador peronista Marcelo Lewandowski . Mientras Pullaro daba el discurso cruzaron algunas palabras en más de una ocasión. Parece que Protocolo no estaba al tanto de los rounds que ambos vienen protagonizando, casi en tono personal, en el Congreso nacional. Muy cerquita de ellos dos estaban la exvicegobernadora y actual diputada, Alejandra Rodenas , quien también tuvo una breve charla con el ministro de Gobierno, Fabián Bastía . Pequeñas muestras del buen clima político que se vivió en la jornada.

La defensa de Agosto

El exminsitro de Economía y actual diputado provincial, Walter Agosto, fue uno de los que salió a responderle a Pullaro luego de que en su exposición lanzara algunos dardos a la gestión perottista. “El discurso tuvo omisiones por parte del gobernador. Omitió plantear en el plano fiscal que el desequilibrio que hubo en la provincia estuvo fuertemente explicado por el tema de la sequía”, comentó.

Por otra parte, el legislador peronista añadió que “el desequilibrio que planteo el gobernador estuvo totalmente financiado por los recursos que nuestra gestión dejó en caja y eso tampoco estuvo dicho”. A su vez, se quejó de que “cuando hizo referencia a la planta de personal, hay que tener en cuenta que de los 10.000 agentes adicionales el 98% están explicados por salud, seguridad y educación”.

De redactor a aplaudidor

La pluma de Juan Cruz “Cacu” Cándido fue una de las que tuvo a su cargo la elaboración del discurso, junto con Julián Galdeano. Recibieron el aporte de los ministerios, así como pinceladas y el visto bueno del gobernador. Mientras Pullaro hablaba en el recinto, Cándido sostenía en sus manos varios papeles e iba siguiendo línea a línea lo que decía el mandatario. En más de una ocasión el radical se transformó en el iniciador de las olas de aplausos hacia el mandatario.

Juan Cruz "Cacu" Cándido leyendo el discurso que estaba dando Maximiliano Pullaro.

Un gobernador runner

Después de terminar el contacto con los medios, Pullaro contó que se iba a Casa de Gobierno porque tenía una comida por el Día del Trabajador y se quedaba a trabajar. Tal vez luego visitaba algunas vecinales a las que había sido invitado. “Y si el tiempo me acompaña me voy a ir a correr al Parque del Sur que a mí me gusta”, agregó el mandatario.

El abrazo

“¡Pablo, Pablo!”, gritó Emilio Jatón y elevó los brazos para dar un abrazo. Del otro lado venía el intendente de Rosario Pablo Javkin, quien se dio vuelta y se acercó al actual secretario de Derechos Humanos para abrazarlo. Cuando Jatón fue intendente de la capital provincial trabajó codo a codo con el líder de CREO.