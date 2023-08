“Vamos a ser el gobierno que más viviendas construya en Santa Fe en los últimos cuarenta años”, promete el candidato peronista Marcelo Lewandowski . Por primera vez quiere pasar al frente en el tono de la campaña a gobernador que disputa con el radical Maximiliano Pullaro con quien perdió por amplia diferencia en las PASO. Lo intenta con un ambicioso plan de viviendas para la casa propia y de alquileres que, hasta ahora, en el lado de enfrente no tiene correlato.

Al senador le costó reponerse del duro golpe de las primarias para poder levantar en las generales. El día después, se enfocó en seguridad por más que sea un tema sensible para el peronismo santafesino y nacional, y machacó con que el pasado no es la solución, en alusión a Pullaro que fue ministro en el área. Pero le faltaba algo sustancioso, una propuesta concreta para diferenciarse y poder asomar la cabeza.

MANOS A LA OBRA Nuestro Gobierno será el que más viviendas construya en #SantaFe en los últimos cuarenta años. Para que los santafesinos dejen de ser rehenes de alquileres abusivos y de las angustias de no tener su casa propia. https://t.co/TlQgJLGFz7 pic.twitter.com/ZAQcYNcPX6

Por otro lado, se propone un plan de desgravaciones y exenciones tributarias para que las empresas construyan barrios o edificios a cambio de que los alquilen por cinco años y de esa forma tratar un tema que mantiene en vilo a una gran parte de la clase media. Incluso abren la puerta a inversores que tributen Ingresos Brutos y no pertenezcan al rubro de la construcción, permitiéndoles deducir dicho tributo.

Las delegaciones Rosario y Santa Fe de la Cámara de la Construcción (Camarco) se mostraron motivadas con el plan, incluso para que trascienda y se aplique en caso de que Lewandowski no ganara las elecciones. "Es interesante porque hacía mucho no había un programa de viviendas. Es en toda la provincia, con buenos incentivos y con un abordaje amplio del tema hábitat, no solo construcción sino también tema alquileres", sostuvo a Letra P Mariano Schor, presidente de la delegación Rosario de la cámara de constructores.