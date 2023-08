Sin hacer cambios de fondo, el senador decidió persistir con el discurso de venderse como el futuro, en una estrategia comunicacional que coincide, casualmente, con la nueva impronta del fenómeno del libertario. Es más, se encarga de dejar en claro que viene de otro palo y que está eximido de las mañas de la casta, por más que ya pasó por el senado provincial y de la Nación. "No vengo de la política, pero vengo para cambiarla", sostuvo a Letra P , como forma de explicar que "no tiene cuentas que rendir".

"Este presente provincial no me gusta, no alcanza. No se puede sostener, pero no es para atrás el cambio", afirma para diferenciarse también del gobierno de Omar Perotti con quien comparte espacio electoral en Juntos Avancemos. "Para atrás es Pullaro con el que aumentó el delito predatorio y los crímenes, no nació en los últimos años la inseguridad", insiste.