Río Negro: el PRO desempolva las armas para ir por la intendencia de Bariloche

No obstante la especie fue desmentida por el propio Aristegui, veterano de Malvinas que inició en política en el vecinalismo y en 2015 ya fue candidato a intendente por el PRO, quien negó a Letra P haber viajado a Buenos Aires para verse con Larreta y conseguir fondos para impulsar su candidatura, como tiraron sus adversarios en los pasillos. “No me entrevisté con Horacio y no participo de estas internas, me molesta muchísimo la pelea que existe a nivel nacional y luego se transfiere al ámbito local. No me interesa ese antagonismo desgastante. Ya lo sufrí, es un escarnio”, expresó Aristegui.

image.png Carlos Aristegui suena para una candidatura en la ciudad más grande de Río Negro.

El dirigente cooperativista aconseja a sus pares partidarios a pensar más en hacer un programa de gobierno y en equipos capaces de llevarlos adelante, antes de definir los nombres. “Somos los únicos que trabajamos en eso y él no viene nunca, no sabemos en qué ámbito está trabajando para eso”, le responden desde el CPC.

Encuentro de rosca

Esta semana la agrupación logró reunir un par de centenas de vecinos, conocidos en muchos casos, pero sin carrera política previa. Incluso simpatizantes de la UCR, peronistas, vecinalistas y hasta libertarios, como el caso del odontólogo Silvio Temis Pari, fugaz precandidato a intendente por Primero Río Negro, presentado por el intendente de Campo Grande, Ariel Rivero, hasta hace poco referente de Javier Milei en Río Negro.

El encuentro tuvo intensos intercambios con los panelistas de Economía y Finanzas, el empresario Enrique Saiz y el contador Federico Martínez; de Desarrollo y Planificación Urbana, el ingeniero Hugo Méndez Casariego y el arquitecto Héctor Bergada, y de Políticas Públicas con el abogado Carlos Blanco y la periodista Ana Casale.

“Tenemos un 20% como punto de partida y podremos sumar el 8% que obtuvo Rivero, además del acompañamiento de vecinalistas, desencantados del peronismo con el FdT, y muchos otros”, evaluó Juan Martín en diálogo con este medio.

También Capozzi compartió el optimismo mirando con atención la interna de JSRN entre Weretilneck y Carreras, que se define este fin de semana. O la gobernadora encabeza la lista del partido provincial con los demás rendidos a sus pies, o rompe y va por afuera. “¿Te imaginás la foto de Patricia Bullrich con Arabela en Bariloche? ¿Quién le gana a esa lista?”, se puso eufórico un organizador del CPC.

Según este sector, en tiempos convulsionados del PRO Bullrich “logra mantenerse estable” en la consideración del electorado, mientras que Rodríguez Larreta cae.

image.png El PRO define su destino en San Carlos de Bariloche.

Señalan que en la campaña en la cercana Dina Huapi, que elige autoridades este domingo, el intendente porteño envió a diez personas con fondos y chaquetas amarillas para acompañar al candidato Franco Dalle Luche, y que incluso ya quieren colarse también en las fotos en Bariloche. “Es desesperación”, sostienen.

Pese al entusiasmo, que se enfervoriza imaginando unas PASO con gran protagonismo de Juntos Por el Cambio o lo que sobreviva de la alianza opositora, sus precandidatos y otros nombres en danza los enfrían y bajan a tierra.

Consideran que ni Vega ni Aristegui, con una perspectiva de retorno a la unidad, tienen mayor competencia ante la gobernadora o incluso otro candidato de JSRN con toda la fuerza que logró el partido provincial y que no va a regalar Bariloche. Por eso no quieren soñar aún con contar con Carreras en su fórmula.

“Cuelgo con uno y me llama otro, y tengo que colgarle porque tengo otro llamado. Hay varias reuniones que no tienen nada que ver con la interna de JSRN y en las que suenan nombres, los descartan y vuelven a surgir otros. Este escenario no va a seguir así”, advirtió un operador local del PRO de gestión notoria en tiempos de la presidencia de Macri.

Tienen menos apuro que Weretilneck y Carreras, que este lunes al filo de las cero deben presentar sus precandidatos, pero tampoco les sobra tanto. El jueves llamaron a internas para el 2 de julio, con cierre de postulaciones el 16 de junio. Apenas una semana más.