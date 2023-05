La cruzada de Carreras expone la interna del oficialismo rionegrino en Bariloche

“Que no me vengan a chapear con el cargo. No importa el cargo. Acá parece que los egos son más importantes que el consenso. ‘Soy tal y quiero ser’ no sirve. Acá vale la perspectiva de gestión, el cara a cara con los vecinos y el trabajo territorial”, le respondió Juan Pablo Ferrari, secretario de Desarrollo municipal y uno de los precandidatos, en declaraciones a Letra P.