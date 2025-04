Santa Fe: quién es quién en la interna entre la Corte Suprema y la Fiscalía

Weder tuvo que aclarar sus propias declaraciones, pero no pudo evitar el malestar particularmente en la Fiscalía, donde defienden su trabajo y, aún más, piden por conseguir, reforma constitucional mediante, ser un órgano extrapoder. “Autónomos e independientes ya somos” , dicen sin miramientos. Entre las interpretaciones a lo dicho por el juez algunos se animan a vislumbrar, pese que su nombre llegó a partir de un acuerdo con el exgobernador Omar Perotti -algo que el propio Weder resaltó en su jura-, una suerte de no subordinación del cortesano.

“Si bien hoy dependen del Poder Judicial, no hay una relación… Más aún, parecen depender del Poder Ejecutivo”, disparó Weder en una entrevista en El Litoral que, si bien descartan que motive una crisis, sí generó una reacción institucional por parte del organismo que tiene a María Cecilia Vranicich al frente. En ese marco, puertas adentro reconocen que los dichos no cayeron nada bien y por eso la respuesta fue prácticamente inmediata, con posicionamiento sobre lo que viene incluido. No obstante, dan la discusión como zanjada.