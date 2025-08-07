ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Santa Fe: Pullaro le ofrece al socialismo el segundo lugar de la lista para que juegue adentro de Unidos

El gobernador bajó a su candidato en ese puesto para que el ministro Estévez secunde a Gisela Scaglia. El PS evalúa la respuesta al filo del cierre de alianzas.

Letra P | Álvaro Maté
Por Álvaro Maté
El Ministro de Ambiente Enrique Estévez, el nombre que propuso Pullaro como candidato a diputado en Santa Fe.

El Ministro de Ambiente Enrique Estévez, el nombre que propuso Pullaro como candidato a diputado en Santa Fe.

Maximiliano Pullaro lanzó un gesto al socialismo y le ofreció el segundo lugar en la lista de Provincias Unidas en Santa Fe. La oferta incluye que ese escalón sea ocupado por el ministro de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez Boero. A horas del cierre de alianzas, las tribus socialistas dirimen qué respuesta enviarle al gobernador.

Notas Relacionadas
El gobernador Maximiliano Pullaro y el sector del socialismo que lidera Clara García, en zona de definiciones.
SEMANA SANTA FE

El dos en uno de Pullaro y el socialismo

Por  Pablo Fornero

La negociación infinita del socialismo y la UCR

Después de un largo tire y afloje, la rosca por los cargos en las nóminas de Provincias Unidas parece encaminarse. Pullaro, amo y señor de Unidos y figura central del nuevo frente federal, propuso a su socio mayoritario dentro de la alianza un nombre para secundar a la vicegobernadora Gisela Scaglia en la boleta única de octubre. El enroque implica que el gobernador baje un peldaño a su candidato radical, tras haberle ofrecido a los socialistas que vayan en la tercera plaza.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EnriqueeEstevez/status/1944861150094533085&partner=&hide_thread=false

Estévez, el nombre en cuestión, cumple con los rasgos del identikit confeccionado por el líder radical. La serie de requisitos incluye, principalmente, ser funcionario de su gabinete y tener edad para poder construir un relato de recambio generacional, además de ser varón ya que la ley de paridad exige alternancia.

El actual ministro de ambiente todavía no se expresó públicamente en favor o en contra de una posible candidatura. Pese a eso, los socialistas celebraron el guiño de Pullaro aunque hubo algunos malestares por el hecho de que se les impusiera un nombre desde afuera del partido.

Las dudas del Partido Socialista

La diferencia de posturas internas pasa por qué respuesta brindar frente al ofrecimiento. El espacio afín al exgobernador Antonio Bonfatti expresa una postura en favor de cerrar el acuerdo cuanto antes. "Sería una locura tener al gobernador hasta tarde dando vueltas", confió a Letra P un funcionario de ese sector, consultado sobre si el asunto se dirimiría a últimas horas del día de hoy.

Los también referenciados en la ministra de Cultura, Susana Rueda, son conscientes de que ese lugar en octubre le corresponde a la otra tribu mayoritaria del partido, liderada por Clara García, a la cual pertenece Estévez.

SocialismoConsejoPartidario.jpg
El socialismo de Santa Fe finalmente se sumó al armado que lidera Maximiliano Pullaro.

El socialismo de Santa Fe finalmente se sumó al armado que lidera Maximiliano Pullaro.

En la vereda de enfrente, se manejan con mayor cautela y prefieren esperar para dar el sí definitivo. Aunque la posibilidad no está cerrada, el consenso de ambas tribus es que hay poco margen de maniobra para jugar por afuera. La alianza de gobernadores bajo el sello Provincias Unidas restó capacidad de acción al socialismo, que había acompañado a Juan Schiaretti en su aventura presidencial de 2023, sumando como candidato a Esteban Paulón.

El escenario más probable por estas horas es que el nombre definitivo surja tras confirmarse la inclusión del PS dentro del frente federal. El plazo para cerrar listas expira el 17 de agosto.

Qué se juega en Santa Fe

La provincia pondrá en juego en octubre nueve de las 19 bancas que posee en Diputados. Terminan su mandato Mónica Fein (PS), Mario Barletta (que entró por la UCR y armó un monobloque), Melina Giorgi (UCR); Luciano Laspina y Germana Figueroa Casas (PRO); Gabriel Chumpitaz (que llegó por el PRO y armó un monobloque filolibertario); Roberto Mirabella, Eduardo Toniolli y Magalí Mastaler (PJ).

Temas
Notas Relacionadas
La vicegobernadora Gisela Scaglia, la elegida por Maximiliano Pullaro para competir en octubre en Santa Fe.
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Pullaro le propuso a Scaglia que encabece la lista y le ofreció el tercer lugar al socialismo

El gobernador juega fuerte para octubre. La vicegobernadora ya aceptó. Un funcionario de la UCR, en el puesto dos. El PS define este miércoles cómo compite.
El socialismo de Santa Fe finalmente se sumó al armado que lidera Maximiliano Pullaro.
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Santa Fe: el socialismo duda y decidirá sobre la hora si juega en la alianza de Pullaro

Tras una jornada de reuniones, el congreso partidario se frenó con un cuarto intermedio. No se conforman con un tercer lugar en la lista de Provincias Unidas.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Javier Milei y Federico Sturzenegger trazan el plan desregulador
La libertad no avanza en tribunales

Una avalancha de amparos frena la motosierra de Sturzenegger en la Justicia

Por  Francisco Aristi
El intendente de Patagones, Ricardo Marino, apuesta a conservar la primera minoría en el HCD.
ELECCIONES | 7 DE SEPTIEMBRE

Patagones: el intendente Marino festeja la fragmentación libertaria que lo acerca al triunfo

Por  Laura Funes
Mal día para Martín Menem y La Libertad Avanza. 
CONGRESO | DIPUTADOS

Golpe a Milei: la oposición reactivó la investigación de $LIBRA y volteó decretos de Sturzenegger

Por  Mauricio Cantando
La plana mayor del PJ de Santa Fe. Foto: archivo.
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Santa Fe: el peronismo selló una alianza de unidad, pero quedó una puerta abierta para la dispersión

Por  Agustín Vissio