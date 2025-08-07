Santa Fe: Pullaro le ofrece al socialismo el segundo lugar de la lista para que juegue adentro de Unidos

El Ministro de Ambiente Enrique Estévez, el nombre que propuso Pullaro como candidato a diputado en Santa Fe.

Maximiliano Pullaro lanzó un gesto al socialismo y le ofreció el segundo lugar en la lista de Provincias Unidas en Santa Fe . La oferta incluye que ese escalón sea ocupado por el ministro de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez Boero . A horas del cierre de alianzas, las tribus socialistas dirimen qué respuesta enviarle al gobernador.

Estévez, el nombre en cuestión, cumple con los rasgos del identikit confeccionado por el líder radical. La serie de requisitos incluye, principalmente, ser funcionario de su gabinete y tener edad para poder construir un relato de recambio generacional, además de ser varón ya que la ley de paridad exige alternancia.

En Santa Fe se dio el primer paso de lo que será algo histórico: la reforma de la Constitución. Este proceso, que era una deuda con el pueblo de la provincia, se tiene que construir con diálogo, acuerdos y responsabilidad. Todo mi apoyo a los convencionales para pensar una… pic.twitter.com/LpJ6ZkAvWf

El actual ministro de ambiente todavía no se expresó públicamente en favor o en contra de una posible candidatura. Pese a eso, los socialistas celebraron el guiño de Pullaro aunque hubo algunos malestares por el hecho de que se les impusiera un nombre desde afuera del partido.

La diferencia de posturas internas pasa por qué respuesta brindar frente al ofrecimiento . El espacio afín al exgobernador Antonio Bonfatti expresa una postura en favor de cerrar el acuerdo cuanto antes. "Sería una locura tener al gobernador hasta tarde dando vueltas", confió a Letra P un funcionario de ese sector, consultado sobre si el asunto se dirimiría a últimas horas del día de hoy.

Los también referenciados en la ministra de Cultura, Susana Rueda, son conscientes de que ese lugar en octubre le corresponde a la otra tribu mayoritaria del partido, liderada por Clara García, a la cual pertenece Estévez.

SocialismoConsejoPartidario.jpg El socialismo de Santa Fe finalmente se sumó al armado que lidera Maximiliano Pullaro.

En la vereda de enfrente, se manejan con mayor cautela y prefieren esperar para dar el sí definitivo. Aunque la posibilidad no está cerrada, el consenso de ambas tribus es que hay poco margen de maniobra para jugar por afuera. La alianza de gobernadores bajo el sello Provincias Unidas restó capacidad de acción al socialismo, que había acompañado a Juan Schiaretti en su aventura presidencial de 2023, sumando como candidato a Esteban Paulón.

El escenario más probable por estas horas es que el nombre definitivo surja tras confirmarse la inclusión del PS dentro del frente federal. El plazo para cerrar listas expira el 17 de agosto.

Qué se juega en Santa Fe

La provincia pondrá en juego en octubre nueve de las 19 bancas que posee en Diputados. Terminan su mandato Mónica Fein (PS), Mario Barletta (que entró por la UCR y armó un monobloque), Melina Giorgi (UCR); Luciano Laspina y Germana Figueroa Casas (PRO); Gabriel Chumpitaz (que llegó por el PRO y armó un monobloque filolibertario); Roberto Mirabella, Eduardo Toniolli y Magalí Mastaler (PJ).