El dos en uno de Maximiliano Pullaro y el socialismo: tratan de cerrar alianza y lista en el mismo paquete

El oficialismo de Santa Fe no competirá en octubre bajo el paraguas del sello Unidos y, de haber un acuerdo entre la UCR y el socialismo , los principales socios de la coalición, la negociación por el cierre de alianzas que vence este jueves incluirá también el armado de la lista. Los tiempos, entonces, se aceleran en el armado que dirige el gobernador Maximiliano Pullaro .

En dicha bilateral también quedó claro que el nombre Unidos para Cambiar Santa Fe no va a ser el que quede estampado en la boleta de octubre. No obstante, el objetivo de Pullaro es que la mayor cantidad de partidos que integran el frente provincial extiendan su presencia a la coalición nacional. Del nombre se encargan los gobernadores.

Dos por uno para estampar Unidos en clave nacional

Con todo, en virtud de las características de la negociación, es probable que la definición de nombres se adelante unos días. Siempre y cuando el socialismo resuelva su intríngulis y decida integrar el frente nacional. El PS quedó descolocado con la novedad del grito federal y evalúa internamente qué hacer.

Dentro del partido hay dos miradas, que no son muy diferentes a las que caracterizaron al PS en los últimos años. El eje que lideran la titular de la Cámara de Diputados santafesina, Clara García, y el convencional Joaquín Blanco prefiere aguardar y terminar de comprender cuál es el encuadre que le da Pullaro al frente de gobernadores. “Nosotros tenemos una idea nítida, de defensa de Santa Fe y oposición a Javier Milei”, filtró uno de los integrantes del sector, que conduce provincialmente el partido.

Este lunes puede ser decisivo para avanzar o retroceder en la negociación. Si el socialismo se involucra en el grito federal, se pasará al armado de la alianza y la lista. El radicalismo, no obstante, quiere asegurarse un compromso que no es menor si finalmente el PS entra: que todos los legisladores electos en octubre garanticen su permanencia en el futuro bloque de los gobernadores en el Congreso. Nada de librepensadores ni monobloques sin conducción después del 10 de diciembre.

Por las dudas, el sector ya hace cuentas y recuerda que García como candidata a senadora sacó 13 puntos en 2021 y que Mónica Fein, que terminó ingresando en Diputados, sumó otros 12. “Con ocho puntos en octubre entrás”, se entusiasma un dirigente del partido. “Tenemos un relato para adelante, si podemos integrar el nuevo frente, encantados”, agrega la fuente.

Voces disonantes en el socialismo

Ese enfoque no es uniforme en el PS. Otro sector interno, el llamado bonfattismo, que encarna un proceso de renovación de la mano de la diputada provincial Varinia Drisun y el convencional Gino Svegliati, ya está subido al barco de los cinco gobernadores. “La prioridad siempre es la fortaleza de Unidos en Santa Fe. Si hay un espacio de construcción nacional que se asemeje, no veo razones para no sumarnos”, le blanqueó un alfil de este eje a Letra P.

Una cabeza de lista radical con anclaje ideológico en la centroderecha y una figura socialista de números dos es el plan ideal del partido de la rosa. Por el momento, el PS se acostó en el diván para analizarse puertas adentro y reflexionar sobre su futuro. Pullaro espera y define, a la vez, quien será su number one. El mandatario, luego del paso que dio entresemana, ya tiene decidido calzarse al hombro a quien sea.