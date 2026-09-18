La operatoria del Puerto de Rosario bajo presión por un raid de paritarias por debajo de la inflación

El Puerto de Rosario vuelve a tener un frente paritario bajo la lupa. El Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) cerró en los últimos meses acuerdos salariales con TPR, Alveamar y Estiba VGG que quedaron por debajo de la inflación acumulada desde diciembre y empiezan a cargar de tensión las próximas revisiones.

Aunque todavía no hay un conflicto abierto, los convenios son disímiles entre sí, rompen una referencia salarial común entre trabajadores de la misma rama y ninguno alcanza a recomponer el terreno perdido frente a los precios desde fines de 2025.

La preocupación excede a cada empresa. Los estibadores ocupan un lugar central en la carga y descarga de buques y cualquier conflicto puede golpear la logística del agro argentino , en la vía por donde casi el 75% de los productos agroindustriales son embarcados.

Entre diciembre de 2025 y agosto de este año, la inflación acumuló 24,7% . Frente a ese registro, la pérdida real de los salarios ronda el 9,1% en Estiba VGG, 9% en TPR y 3,1% en Alveamar .

En TPR , la brecha puede traducirse directamente al bolsillo. Un estibador no especializado pasó de un neto cercano a $1,98 millón a unos $2,25 millones . Para conservar el poder de compra de diciembre debería estar alrededor de los $2,47 millones: una diferencia de aproximadamente $221.000 mensuales .

RÍO REVUELTO



Pullaro envió a Puccini a buscarle clientes al puerto de #Rosario para sacar a TPR de la modorra



@dg_lucio https://t.co/WWgTBdX9tv — LETRA P (@Letra_P) October 11, 2025

El impacto potencial sobre la actividad no es una hipótesis. Ya ha ocurrido que el puerto rosarino quedara frenado durante casi un mes y medio por conflictos sindicales.

Aumentos insuficientes y esquemas distintos

Según fuentes especializadas en la materia, la pérdida no fue igual para todos porque el SUPA cerró un esquema diferente con cada empresa.

Con Estiba VGG, el aumento fue del 13,4% desde abril. El acuerdo llegaba hasta fines de julio y contemplaba una nueva discusión en agosto, mientras el bono de fin de año quedó abierto a otra negociación.

En Alveamar, el convenio fijó un 13% desde abril y otro 7% desde julio, equivalente a una mejora acumulada del 20,9%. La revisión quedó prevista para septiembre y se acordó un bono navideño del 50% del sueldo básico.

El acuerdo tiene además una particularidad que achica el impacto de la suba: con el aumento de julio dejó de pagarse un adicional extraordinario de $300.000 que los trabajadores venían cobrando desde noviembre de 2025. Para salarios brutos inferiores a unos $4,3 millones, ese 7% no alcanza a compensar la suma que desaparece.

Terminal Puerto Rosario (TPR) cerró el esquema más escalonado: 4% en abril, 4% en mayo, 5% en junio y otros dos tramos del 4% en septiembre y diciembre. Hasta agosto, la recomposición acumulada quedó en torno al 13,6% y recién a fin de año llegaría al 22,8%.

La revisión frente a la inflación quedó para febrero de 2027 y el bono de fin de año tampoco fue garantizado: deberá volver a negociarse en diciembre según el IPC y la situación financiera de la empresa.

La negociación se complica en el Puerto de Rosario

El problema empieza a trasladarse ahora a las próximas mesas de negociación. Estiba VGG ya debía revisar su acuerdo, Alveamar llega a septiembre con la discusión abierta y TPR todavía tiene dos tramos pendientes, en un escenario donde los trabajadores de una misma rama quedaron bajo condiciones salariales diferentes.

El acuerdo tiene aplicación inmediata y establece un compromiso de paz social hasta el 31 de marzo de 2027. Por ahora no hay medidas de fuerza anunciadas, pero la combinación de salarios por detrás de la inflación, convenios disímiles y revisiones que empiezan a superponerse vuelve a poner a los estibadores en el radar de una operatoria clave para las exportaciones argentinas desde Santa Fe.