Guillermo de Rivas enfría la crisis de inseguridad, pero la oposición sube la ofensiva en el Concejo

Pero la cuestión de la seguridad es complicada también para la dirigencia. Los vecinos le demandan soluciones al intendente, la puerta más cercana que tienen para tocar, aunque De Rivas no tiene los resortes para atacar el problema porque no gestiona las fuerzas de seguridad ni la Justicia. Eso no quita que, durante la campaña electoral, él mismo había asumido el compromiso de trabajar en esta materia.