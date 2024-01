Finalmente, Javier Milei se mudó a la quinta de Olivos. De esta forma, cumple la voluntad de Carlos Villate Olaguer , descendiente del vocal de la Primera Junta de Gobierno Miguel de Azcuénaga , quien en 1918 donó el predio de 30 hectáreas para que lo usaran quienes accedieran a la presidencia de la Nación. Es una obligación establecida en letra chica: "En caso de que el gobierno no aceptara esta donación, es mi voluntad sea construido un gran parque, donándolo al Gobierno Nacional para beneficio público y pulmones de la población, que se denominará Parque Azcuénaga", reza el decreto firmado por Hipólito Yrigoyen .

Hasta este lunes, a dos días de cumplir su primer mes de mandato, Milei estuvo viviendo en el Hotel Libertador, en avenida Córdoba al 690, propiedad de IRSA, de Eduardo Elsztain . No hay registros oficiales que corroboren desde qué día está alojado allí. La Libertad Avanza (LLA) usó ese lugar como búnker en las jornadas de comicios desde las Primarias Abiertas, Simltáneas y Obligatorias (PASO) de agosto. Después de las generales de octubre, el ahora mandatario ya lo habría adoptado como hogar temporal, al abandonar la casa en la que vivía en Valle Claro, un barrio cerrado en Benavídez, durante la pandemia.

Hace meses que el hotel se cerró, virtualmente, al no aceptar nuevas reservas. Este mismo lunes, pudo chequear Letra P , volvió a haber disponibilidad. Hay una "oferta especial" de una habitación classic con una cama king por U$S 128 la noche (106.688 pesos al tipo de cambio oficial). Los valores en su web están expresados en dólares.

El 6 de octubre la oficializó como casa temporaria al recibir a ocho senadores y 40 diputados de LLA y el 8 de noviembre difundió en su cuenta de Twitter el primer spot -de varios que vendrían- que grabó en un salón del Libertador. El libertario dejó de ir a los estudios de televisión y comenzó a convocar a sus entrevistadores al hotel. El 21 de noviembre, el primer reportaje que se emitió se lo realizó Adorni -quien luego sería su vocero- en ese mismo lugar.

Manuel Adorni entrevista al Presidente de la Nación Javier Milei

¿Por qué Milei tardó un mes en mudarse a la residencia oficial? La excusa formal fueron la reformas que se estaban haciendo en Olivos para que pudiera instalarse con sus cinco "hijos de cuatro patas", como llama a los mastines ingleses clones de Conan. "Lo que pasa es que todavía no se pueden mudar mis hijitos. Sucede que los mastines son muy grandes y salieron excedidos en el promedio de la raza”, explicó el domingo el mandatario. Y brindó detalles: "Hay uno que mide dos metros en dos patas y pesan más de 100 kilos. La casa que podíamos adaptar para que ellos estén no es una construcción muy firme como para que estén caniles de hierro y todas esas cosas. Necesitábamos refuerzos con materiales que son importados. Como no quiero utilizar ningún privilegio asociado a mi posición, estoy en la cola de esperando que lleguen los materiales para hacer eso”.

Sin las reformas completadas, a falta de dólares para importar los materiales específicos del exterior, igual Milei se mudó, mientras sus perros continúan viviendo en una guardería. Esos gastos, según reportó Presidencia, también corrieron a cuenta personal del Presidente, pero no se brindaron más detalles. El resto de las reformas que se realizaron en Olivos, algo rutinario en cada cambio de gobierno, se conoce por trascendidos: Ámbito Financiero, por caso, reveló que se cambiaron los colchones y que se realizó una "limpieza energética". No hay mucho más, considerando que Alberto Fernández abandonó el lugar hace un mes.

Instalado en Olivos, Milei podrá cumplir una premisa que se fijó durante la campaña: evitar trabajar en la Casa Rosada y hacer homeoffice desde Olivos, argumentando que su método de trabajo no conoce de horarios y acusando el tiempo que perdería en sus traslados. Por ahora, lo cumplirá a medias: irá a Balcarce 50, donde viene realizando las reuniones de gabinete de manera casi cotidiana, los martes y los jueves. El mandatario añadió en Radio Mitre que para viajar a la sede de gobierno no utilizará el helicóptero oficial. Sin contar las cuestiones de seguridad presidencial que pueden pesar para desestimar esa idea, en su propia administración dudan de que pueda cumplirlo cuando vea el tiempo que pierde en los traslados.

Pasadas las 19, después de haberla recibido en la Casa Rosada, Milei ingresó con su novia, Fátima Flórez, a la Quinta de Olivos. Si bien no está previsto que ella viva en la residencia oficial, sí se acondicionaron oficinas en las que pueden llegar a pernoctar, si se estirara la jornada laboral, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.