Javier Milei tiene confianza ciega en tres personas: la más importante es su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , pero también tienen peso su asesor Santiago Caputo , al que definió como “arquitecto de la victoria”, y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse , que estuvo a cargo del armado de los equipos técnicos durante la campaña. La mesa chica libertaria tiene una característica particular: sus integrantes no tienen una relación aceitada entre ellos ; por el contrario, esquivan las reuniones y cada uno reporta de modo directo al Presidente.

“Es una relación que no fluye. Por ahora es cordial, pero todos se miran de reojo. No son amigos ni comparten asados, son gente que casi no se conoce entre sí, empezaron a tratarse en la campaña y les cuesta trabajar en equipo”, graficó a Letra P un hombre cercano a uno de los tres integrantes del círculo.