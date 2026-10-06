War Room: consultores y especialistas se reúnen en Buenos Aires para debatir estrategias de campaña

La política electoral tendrá su propio laboratorio en Buenos Aires . Este viernes, el Centro Cultural Recoleta será escenario de “War Room: cómo se gana una elección”, una jornada que reunirá a consultores políticos, encuestadores, estrategas, especialistas en datos, comunicación y campañas digitales de Argentina y distintos países de la región

El encuentro estará organizado alrededor de tres grandes ejes: el clima sociopolítico y la prevención de crisis, la estrategia y la implementación de campaña, y la creatividad y la comunicación política.

La propuesta apunta a recorrer las distintas etapas de una campaña, desde la investigación del electorado y la lectura del contexto hasta la movilización territorial, la comunicación y la auditoría de la estrategia.

La actividad comenzará a las 8.30 con las acreditaciones y tendrá su apertura formal a las 9.30, con Carolina Bartel y Daniel Ivoskus, quienes presentarán una exposición sobre los equipos de campaña, sus roles y funciones.

El primer bloque estará dedicado a la investigación y al diagnóstico del escenario electoral. A las 11, la encuestadora Shila Vilker abordará la relación entre investigación y clima sociopolítico.

¡FALTAN 3 DÍAS! Cómo se gana una elección, no analizará campañas pasadas ni trabajará con candidatos ficticios. Será una experiencia inmersiva para entender cómo se investiga, se planifica, se comunica, se contrasta y se gana una elección. Centro Cultural Recoleta pic.twitter.com/7U6LWacmPP

La agenda continuará con José Norte, especialista argentino en Big Data, quien expondrá sobre escucha y comportamiento digital. Luego, Mauro Becerra se referirá a la implementación en aire, mientras que el estratega mexicano Alonso Cedeño trabajará sobre la anticipación de crisis.

El cierre del primer bloque estará a cargo del estratega político digital uruguayo Leandro Fagúndez, quien analizará el lugar de la narrativa y los contenidos en las campañas.

El eje común será la necesidad de interpretar el escenario antes de definir una estrategia electoral: conocer qué preocupa a los votantes, cómo se comportan en los entornos digitales, qué señales aparecen en la conversación pública y cómo anticipar posibles crisis.

De la estrategia al territorio: cómo se ejecuta una campaña

Después del receso para el almuerzo, el segundo bloque pondrá el foco en la implementación. La estratega territorial argentina Lucía Bonetto abrirá la jornada de la tarde con una exposición sobre coordinación y ejecución de campaña.

Luego será el turno de Daniel Ivoskus, que abordará la estrategia, seguido por el consultor político digital Vico, quien analizará la implementación digital.

La dimensión territorial tendrá un espacio específico con Mario Rodríguez, que hablará sobre movilización, activación en tierra y la gestión del llamado "Día D", mientras que el psicólogo y consultor político Gabriel Slavinsky cerrará el bloque con una presentación sobre media training y discurso.

El recorrido plantea así una campaña como una estructura que combina distintas áreas: estrategia, territorio, comunicación, equipos y herramientas digitales.

Creatividad y contraste

El último bloque estará dedicado a la comunicación y a las herramientas para diferenciar una propuesta electoral.

A las 16.30, el creativo político Jorge Imhof expondrá sobre creatividad y conexión emocional. Luego, el estratega brasileño Halley Arrais abordará el contraste y la diferenciación, dos herramientas centrales para construir una identidad política frente a los adversarios.

La utilización de los datos ocupará otro de los espacios del bloque. El politólogo especializado en datos Martín Buzzi hablará sobre nanosegmentación y pauta programática, mientras que el consultor y estratega venezolano Edgard Gutiérrez presentará una exposición sobre auditoría estratégica.

El cierre oficial estará a cargo de Martha Hernández, de Colombia, con una presentación dedicada a las conclusiones y al trabajo final.

Además de la diversidad de especialidades, el encuentro tendrá una marcada presencia regional. Junto con los profesionales argentinos participarán estrategas de México, Uruguay, Brasil, Venezuela y Colombia, en una agenda que combina las distintas dimensiones de la comunicación y la estrategia electoral.