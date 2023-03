Aunque la relación entre el presidente Alberto Fernández y el gobernador Axel Kicillof hace tiempo está cortada, el mandatario bonaerense había quedado, hasta ahora, afuera de la pelea interna en el Frente de Todos. Un límite implícito que se corrió en los últimos días con una seguidilla de declaraciones de albertistas con sillón en el gabinete nacional, que lo pusieron en el blanco. Las respuestas no tardaron en llegar. Tanto en on como off the record, desde la tropa kicillofista dicen tener el aval para responder a los golpes que llegan desde la Casa Rosada.