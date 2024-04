Victoria Villarruel se despegó del aumento de las dietas en el Senado y criticó a trolls propios y ajenos

"Hoy los senadores de todos los bloques acordaron un aumento de su salario que fue votado a mano alzada en el recinto por contar con los votos necesarios para hacerlo. Como presidente del Senado no soy senadora, no cobro del Senado y no puedo interferir en esas decisiones", escribió la titular de la Cámara alta.

"Podría haberme levantado para que no salga (sic) mi foto y parte del periodismo y de los trolls me acusen de lo que no tengo injerencia alguna, pero siempre doy la cara y hoy no va a ser la excepción", agregó. Además, respondiendo a quienes la criticaban en la red social, Villarruel preguntó: "¿En qué me beneficia a mí un sueldo que no voy a cobrar y que salgan los trolls propios y ajenos a pegarme?".