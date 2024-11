Presupuesto 2025: Javier Milei ignoró a los gobernadores y arriesga el canje de deuda

El encuentro fue pedido por el radical Alfredo Cornejo (UCR) y su colega entrerriano del PRO Rogelio Frigerio , quienes insisten en los cinco reclamos que acercaron hace diez días y el Presidente se negó a atender. Hasta el cierre de esta nota, no había respuesta desde la Casa Rosada , mientras que los voceros del oficialismo no mostraban interés en una derrota, como si el decreto firmado el 23 de septiembre ya no fuera una prioridad.

En un breve contacto con la prensa, el secretario de Interior, Lisandro Catalán , no descartó alguna comunicación con las provincias, pero le bajó el precio a una eventual cumbre. "No hay ninguna contestación", aclararon a Letra P voceros de Balcarce 50.

Como explicó Letra P , los gobernadores con origen en JxC (UCR y PRO) no quisieron sumarse a la sesión. Sin los votos de sus referentes, LLA puede volver a bloquear el cuórum en la cámara baja si logra la ausencia de representantes de los mandatarios Raúl Jalil (Catamarca) y Martín Llaryora (Córdoba), que reportan a UP y EF.

Los números que mira Javier Milei

Hasta este lunes no parecía un desafío fácil para el Gobierno evitar la sesión. Los catamarqueños sólo dejarían una de sus cuatro bancas vacías, según fuentes cercanas al sector. Mientras que de los cinco cordobeses, al menos tres no confirmaron su presencia: Alejandra Torres -de viaje-, Ignacio García Aresca y Carlos Gutiérrez. Los dos últimos responden a Llaryora, quien al igual que su colega santafesino Maximiliano Ferraro necesita aval del Gobierno para recibir un empréstito por US$ 100 millones del fondo kuwaití.

Entre los negociadores de los bloques convocantes a la sesión había optimismo y cautela. Sospechan que los gobernadores van a privilegiar una relación personal con la Casa Rosada y desactivarán la embestida. "Tenemos 130, uno más que el cuórum. Pero el martes 12 teníamos 137 y la sesión se cayó una hora antes", recordó un diputado de EF. Esa vez, al vuelco de los gobernadores se sumó una fractura de Unión por la Patria, que podía garantizar 90 de sus 99. El día previo, estimaba ayudar con 95 presencias.

Además del cuarteto de Catamarca, ese día apagaron los teléfonos rebeldes de UP que se opusieron al ungimiento de Cristina Fernández de Kirchner. Dos tampoco estarían este martes: Liliana Paponet y Adolfo Bermejo, de Mendoza. Aún no confirmó su asistencia el jujeño Guillermo Snopek. Se espera que sí viaje a la Ciudad de Buenos Aires la neuquina Tanya Bertoldi, ausente el 12. Algunas versiones daban cuenta de una presión del gobernador Rolando Figueroa, un ex-MPN que juega con partido propio.

La tropa de Carrió, en duda

Los negociadores de EF y DPS dicen que si UP tiene más de tres ausencias el cuórum estaría en riesgo, a no ser que desde la UCR y el PRO surjan rebeldes por el ninguneo de Milei. No era la información que había en estas bancadas, aunque en el radicalismo no será fácil para los gobernadores contener a oustiders, como Julio Cobos y Mario Barletta, quien armó bloque propio. Por la noche, el bloque conducido por Rodrigo De Loredo tuvo una reunión y emitió un comunicado en el que pidió la sanción del presupuesto, pero no hizo mención al canje de deuda.

EF, coordinado por Miguel Pichetto, aportará no más de 12 de sus 16 bancas, sin contar la posible merma de la dupla llaryorista. Resta saber si los gobernadores Ignacio Torres (Chubut) y Frigerio se atreven a un acto de rebeldía y mandan a sus diputados a voltear el canje. Ricardo López Murphy sigue decidido a ayudar a Milei con su ausencia, aunque el Presidente lo insulte a diario.

En DPS habrá 10 votos, por las ausencias de los diputados que reportan a los gobernadores Maximiliano Ferraro (Santa Fe) y Carlos Sadir (Jujuy). Estarán dispuestos a voltear el canje los cinco miembros del Frente de Izquierda y el santacruceño Sergio Acevedo.

La incógnita este lunes era la Coalición Cívica, que aparece en todos los conteos por el rechazo al DNU, pero sus voceros negaban que fuera una decisión tomada. "Es algo que se está conversando", señalaron a Letra P. El jefe de la bancada, Juan López, no estaría decidido a votar en contra; mientras que sí hay una postura crítica de Maximiliano Ferraro, presidente del partido.

Tranquilidad oficial

A diferencia de hace 14 días, en el oficialismo había tranquilidad con la sesión, tal vez por que los indicadores financieros mejoraron. "Desde Economía nos hicieron saber que no es tan grave si se cae el DNU", indicaron a Letra P fuentes de LLA.

No era lo que planteaban en la previa de la frustrada sesión, cuando activaron los llamados a las provincias con desesperación para desactivarla. Este lunes, el clima no era el mismo, tal vez porque la oposición, a diferencia de aquel día, no pondrá en tratamiento los dictámenes para restringir el uso de los DNU. Quedó archivado.

El DNU 846 flexibiliza las condiciones para canjear bonos de deuda. Lo hace al modificar el decreto 331/2022, firmado por el exministro de Economía Martín Guzmán, que obligaba a renegociar bonos en la misma moneda. Con este cambio, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, puede recibir papeles en pesos y entregar papeles en dólares, o al revés.

Además, el decreto dejó fuera estas operaciones de los límites del artículo 65 de la ley de administración financiera, que restringe las renegociaciones de deuda a que mejoren dos de tres requisitos: plazos, intereses o montos. Quirno trató de hacer esa modificación cuando integraba el gobierno de Mauricio Macri, en 2019, pero chocó con la entonces mayoría opositora.

El decreto, además, establece cambios en el uso de los activos del Fondo de Garantías de Sustentabilidad: permite tener hasta 70% de su cartera en títulos públicos, cuenten o no con garantías. Hasta ahora, ese límite era del 50%. Fue una de las disposiciones que tenía la Ley Bases, con la intención de liquidar el fondo soberano que controla ANSES, pero que no pasó el filtro del Congreso.

La apuesta de Tetaz

La primera sesión convocada para este martes está prevista para las 13. Fue pedida por el radical Martín Tetaz, para tratar la reforma a la ley de asociaciones sindicales, que se debatió en la comisión de Legislación del trabajo y no tuvo dictamen de mayoría, por una oportuna maniobra de Pichetto.

Tetaz encontró un resquicio para pedir la sesión: si bien el uso y costumbre es que los dictámenes necesitan la firma de la mitad más uno de los miembros de una comisión para ser válidos, no es un límite del reglamento. Se entiende que sin esa mayoría la comisión no debería haber funcionado, pero hay antecedentes de no haber tenido en cuenta esa interpretación.

De todos modos, el cuórum para esa sesión no era fácil: las dos UCR, el PRO y la CC confirmaban su presencia, pero no así LLA, que apoyó el dictamen. De hacerlo, sin EF y los partidos provinciales no sería posible ocupar 129 bancas. El plato fuerte será a las 15.