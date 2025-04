Mensaje de Axel Kicillof a CFK: unidad sin sometimiento

Mientras La Cámpora y el Frente Renovador maniobraban en la Cámara de Diputados para imponer las elecciones concurrentes, el mandatario dio definiciones que graficaron la distancia que lo separa de CFK respecto del futuro del peronismo. Lo hizo en un pasaje del discurso de tres horas en La Plata, ante un público exultante que tarareó “oh oh oh, hay que bancar a Kicillof”.

“No se puede no dar ninguna discusión después de lo que sucedió”, afirmó y agregó: “Si no somos capaces de discutir en los lugares adecuados, sin agresiones y sin tachar de traidor a los que no piensan igual, entonces no tenemos remedio”.