La exdiputada cristinista Fernanda Vallejos se refirió a la posibilidad de que el presidente Alberto Fernández compita por un segundo mandato y sentenció: "No tiene posibilidades de ganar ni a las figuritas". Además, consideró que el mandatario tiene "el mismo karma de impopularidad" que el titular del PRO, Mauricio Macri .

"¿Quién quiere llevar a un presidente sabiendo que va a perder para debilitar al Gobierno en una situación complejísima en materia económica? Alberto Fernández no tiene posibilidades de ganar ni a las figuritas porque tiene el mismo karma de impopularidad que sufre Macri", sostuvo en declaraciones a Radio Con Vos.

Según observó, "se caía de maduro su decisión" y -desde su punto de vista- es una muestra de que "no llega a los dos dígitos de intención de voto". "Los tiempos se acortan y esa imagen altísima negativa no se mueve, aún cuando este gobierno no satisface las expectativas que tuvo la gente cuando lo votó en 2019".