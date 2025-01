Vade retro Donald Trump: la Iglesia, contra las deportaciones masivas

La orden de la administración trumpista va acompañada de un despliegue indefinido de recursos militares para apoyar la aplicación de la ley de inmigración civil a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México; accionar al que la Iglesia estadounidense calificó de "inaceptable, una afrenta a Dios".

La resistencia eclesiástica

Varios obispos estadounidenses advirtieron que se opondrán al plan de deportaciones masivas de Trump y avisaron que, en línea con la política de “Lugares Sensibles” en vigor desde 2011 y ratificada por la administración Biden, resistirán todo intento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y otras agencias gubernamentales para irrumpir en lugares de culto para actividades de investigación de antecedentes.

Del otro lado de la frontera, militares mexicanos apuran la construcción de nueve albergues para recibir a connacionales o personas que sean deportados por las fuerzas de seguridad y militares estadounidenses.

Migrantes Trump frontera México Migrantes en la iglesia de El Paso tras los anuncios de Donald Trump Servicio Jesuita a Migrantes

Tres refugios están siendo emplazados en el estado de Tamaulipas y los restantes en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. La iniciativa de contención forma parte del programa "México te abraza" anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum ante las amenazas de Trump.

El papa Francisco, enemigo íntimo

Trump tardó apenas unas horas en ponerse al papa como el primer opositor a sus políticas migratorias. El lunes, antes de la toma de posesión presidencial, recibió una carta en la que el pontífice lo exhortó a construir una sociedad en la que no haya cabida para "el odio, la discriminación o la exclusión". Más tarde, al anunciar la orden ejecutiva sobre la migración ilegal que iba a instrumentar, el mandatario echó por tierra la sugerencia papal.

El cardenal cordobés Ángel Rossi expuso esta reacción del mandatario republicano con una chicana. “En la carta que el papa le escribe a Trump le dice que Estados Unidos sea tierra de oportunidades y de acogida, y lo invita a construir una sociedad más justa, que no sea un lugar para el odio, la discriminación, para la exclusión; pero parece que leyó lo contrario”, planteó el vicepresidente de la Conferencia Episcopal Argentina en declaraciones radiales.

Desde su llegada al Vaticano en marzo de 2013, Jorge Bergoglio abrazó como propia y prioritaria la causa de los migrantes. No es casual que su primer viaje pastoral fuera de Roma -el 8 de julio de ese mismo año- haya sido a la isla italiana de Lampedusa, donde denunció la "globalización de la indiferencia" y la “cultura del descarte” de las personas en situación de movilidad.

In your face, Donald Trump

La obispa episcopaliana Mariann Edgar Budde fue la única que se animó, hasta ahora, a reprocharle a Trump en la cara la nueva política migratoria. Fue el pasado martes en la Catedral Nacional de Washington, donde el flamante mandatario asistió junto a la primera dama Melania y al vicepresidente JD Vance y su esposa.

Budde le pidió a Trump y Vance tener “misericordia” con las personas LGBTQ y también con quienes “recogen nuestras cosechas y limpian nuestras oficinas, lavan nuestros platos en un restaurante o hacen turnos de noche en los hospitales”.

“Puede que no sean ciudadanos o puede que no tengan la documentación apropiada, pero la gran mayoría de los inmigrantes no son criminales”, les recordó la obispa.

trump obispa.jpg La obispa que incomodó a Donald Trump Captura de redes

Trump salió contrariado del servicio religioso y el miércoles calificó de “desagradable” el sermón de la referente episcopaliana y le exigió que pida disculpas públicas.

"No siento que haya necesidad de disculparse por una solicitud de misericordia", le respondió Budde y negó ser "una radical de izquierda" que odia a Trump, como la definió el presidente en una entrevista con la cadena NPR. “No le odio y rezo por él", aseguró.