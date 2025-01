Donald Trump, religiosamente incorrecto

“Dios me salvó para que Estados Unidos sea grande nuevamente”, dijo el mandatario republicano al referirse al ataque que sufrió el 13 de julio de 2024 durante un acto de campaña en Pensilvania, donde una bala lo hirió levemente en la oreja derecha.

"Primero, voy a declarar una emergencia nacional en nuestra frontera sur", con México, puntualizó y avanzó en los alcances de la medida: "Se detendrá inmediatamente toda entrada ilegal y comenzaremos el proceso de devolución de millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde proceden".

Papa Francisco Muro Estados Unidos En 2016, el papa presidió misa en la zona fronteriza que Donald Trump declara en emergencia Vatican Media

La decisión de Trump choca en forma directa con el pedido que Jorge Bergoglio le hizo llegar esta mañana al mandatario estadounidense, en el que lo animaba a promover la paz y la reconciliación en el mundo.

"Espero que, bajo su guía, el pueblo americano prospere y que se comprometa siempre en la construcción de una sociedad más justa, en la que no tengan cabida el odio, la discriminación o la exclusión", escribió el pontífice.

"Pido a Dios que guíe sus esfuerzos en la promoción de la paz y de la reconciliación entre los pueblos", agregó.

El domingo, en una entrevista a un canal de tv italiana, el papa advirtió que sería "una desgracia" que Trump cumpliera con su plan de deportaciones masivas de inmigrantes irregulares.

"Esto, si es verdad, será una desgracia porque hará pagar la cuenta del desequilibrio a los pobres desgraciados que no tienen nada. Eso no está bien, así no se resuelven las cosas", sostuvo sobre el tema.

Juramento sobre dos biblias

Trump utilizó dos biblias para su juramento. Una fue la tradicional y conocida como la Biblia de Lincoln, que fue utilizada por primera vez el 4 de marzo de 1861; y la otra, personal, que le regaló su madre en 1955, con motivo de la conmemoración de su graduación de la Escuela Primaria Dominical en la Primera Iglesia Presbiteriana de Jamaica, Nueva York.

El vicepresidente J.D. Vance usó, por su parte, una Biblia familiar que perteneció a su bisabuela y que ella le entregó el 22 de septiembre de 2003, justo antes de fallecer en su hogar en la isla de París, Carolina del Sur.

Servicio religioso en una iglesia episcopal

Antes de la ceremonia de investidura presidencial en el Capitolio, el líder republicano y su esposa Melania Trump fueron esta mañana a la iglesia episcopal de Saint John para asistir a un servicio religioso.

Trump y desde este lunes primera dama recorrieron en un automóvil blindado la distancia corta que separa la residencia presidencial de invitados, Blair House, del templo ubicado frente a la Casa Blanca.