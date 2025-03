Unión por la Patria logró dictaminar el pliego de Manuel García-Mansilla y busca votos para rechazarlo

El radicalismo está dividido:. el correntino Eduardo Vishi , la mendocina Mariana Juri y Losada no asistieron a la comisión. Abad lo hizo cuando había cuórum, por temor a una maniobra de UP, que finalmente aportó sus siete vocales en un dictamen de rechazo.

Manuel García-Mansilla, en la cuerda floja

La interna radical dominó la audiencia, en la que no asistieron integrantes del oficialismo y aliados. "No soy hipócrita: hubo miembros de mi bloque que ingresaron cuando ya había cuórum. No me voy a callar: se llenan la boca hablando de (Hipólito) Yirigoyen y se olvidan que decía que nuestro programa es la Constitución", señaló un radical.

A centímetros de Lousteau, Abad no se quedó callado. Definió como una "bajeza" la acusación del economista y lo acusó de "individualista". "El bloque tomó la decisión de hacer consultas", se excusó. Le recordó a Lousteau que fue parte de los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, de Mauricio Macri y que tiene funcionarios en el gobierno porteño. "Yo respeto a los dirigentes políticos que hacen política, que están comprometidos por lo que piensan y por sobre todas las cosas por los que forman parte de colectivos", lo increpó.

Tagliaferri tomó el guante y dijo que su rechazo a García-Mansilla es parte de una convicción que siempre sostuvo. Como explicó Letra P, la senadora es cercana a Horacio Rodríguez Larreta, quien decidió romper filas contra Milei con sus actores en el Congreso.

Tal es así que la exfuncionaria porteña convocó a la Comisión de Acuerdos cuando bien podría no haberlo hecho, para garantizar las firmas de rechazo al pliego del académico. De lo contrario, no era posible, porque el peronista José Mayans faltó el día de la audiencia pública.

Punto de partida

La reunión de la comisión de Acuerdos se inició con la ratificación de las autoridades. Tagliaferri sigue de presidenta y la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti. "Me llama la atención que seamos tan poquitos", ironizó Lousteau. Los presentes, que tenían el cuórum justo, ratificaron que no aceptarán el nombramiento de jueces por decreto, una amenaza al de Lijo, quien de todos modos nunca asumió.

"Estoy convencida de que el senado debe elegir a los miembros de la Corte Suprema de Justicia", dijo Tagliaferri. Mayans advirtió el peligro de aceptar este método. "Como el que puede más puede menos si nombra jueces por decreto, Milei puede nombrar tribunales inferiores".