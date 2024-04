Universidades: la AGN culpó al Congreso por haber auditado una sola facultad de la UBA en los últimos 10 años

El exvicejefe de Gabinete de Alberto Fernández dijo que “habría que pedirles” a los legisladores que avancen con el pedido de auditoría a la UBA y aclaró que no cree “que esté arreglado”. “Usted sabe cómo es el sistema de auditoría”, agregó en diálogo con Radio Mitre.

En esta línea, explicó que la UBA es un ente público no estatal y no forma parte del Poder Ejecutivo, por lo que no podría auditarlo a través de la Sindicatura General de la Nación (Sigen).