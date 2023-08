La Tercera sección electoral es el histórico bastión peronista de los millones de votos donde se apalancan las elecciones bonaerenses e incluso las nacionales. Esta región es el principal desafío de Unión por la Patria (UP) para retener la provincia de Buenos Aires . Va a las urnas con un batallón de intendentes con mil batallas sobre el lomo y la certeza de que en la región anida el voto oficialista, pero además de intentar contrarrestar una posible ola amarilla, pelea contra otros dos rivales: la ausencia de Cristina Fernández de Kirchner en la boleta y la vara altísima que dejó en 2019, cuando consiguió seis de las nueve senadurías que se ponen en juego ahora.

Recibí a Fernando Espinoza, intendente de La Matanza, que vino a mostrarme varios proyectos que tiene en marcha en el municipio. Me impactó el desarrollo del Polo Científico, Tecnológico y de Innovación Productiva que van a hacer en Ciudad Evita, en un predio de 7 hectáreas… pic.twitter.com/OoKTadiIyk

El problema para el oficialismo es que también es la región donde más pega el voto K y la vicepresidenta no está en la boleta. Por eso, como contó Letra P, juega la carta de los afiches, incluyendo a La Jefa en la cartelería callejera junto a los precandidatos regionales.

El otro gran desafío de la dirigencia peronista en esta sección es no perder drásticamente contra sí mismo. Es que en la elección de 2019 el FdT le sacó treinta puntos de diferencia a Juntos (59/29) y obtuvo seis de las nueve bancas que se pusieron en juego, por lo que para no perder representantes en un Senado que hoy está empatado debería al menos igualar sus propios resultados, algo poco probable, por no decir imposible.

Juntos también tiene complejos desafíos en una sección en la que corre desde abajo y donde lo acecha el fantasma de la ultraderecha liderada por Javier Milei. Según proyecciones de mesas de campaña de la coalición opositora, los liberales podrían arrebatarle una de las tres bancas que tienen en el Senado.

“Históricamente metemos tres senadores por la Tercera, pero este año el esquema puede cambiar por la aparición con tanta fuerza de los liberales. Tenemos que lograr que, si obtienen una banca, se la quiten al peronismo y no a nosotros”, dijo a Letra P una fuente con asiento en la sección que plantea dos escenarios: un reparto de seis, dos y una, con mayoría para el peronismo; y otro con cinco, tres y una. La misma fuente reconoce que ganar una banca y quedarse con cuatro de las nueve es una tarea “compleja”, casi imposible, porque necesitarían más del 40 por ciento de los votos.