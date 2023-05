Una alianza PJ-K desafía el poderío radical en la Universidad de Córdoba

SUR, JUP, UEU, GEM, La Mella, A+D, La Comunidad, el Núcleo, EiO, La Bisagra, La 15 y CEU. Esas agrupaciones son las que sumaron fuerzas para abrir el juego a la unidad que el peronismo no consigue plasmar, desde hace mucho tiempo, en la vida política cordobesa. Si bien se trata de armados y sellos que, en su mayoría, tienen su origen en la vida universitaria, son organizaciones con vasos comunicantes concretos con el espacio del intendente Martín Llaryora y el kirchnerismo, más allá de la Ciudad Universitaria. Traducido al escenario político general, una alianza entre la pata más tradicional del cordobesismo y el peronismo nacional en el que La Cámpora tiene una referencia mayoritaria.

El acuerdo empezó a tomar forma en el mes de febrero y tiene como principal objetivo intentar poner un freno al crecimiento del radicalismo universitario que, según entienden, fortaleció su poderío luego de la reforma política del año 2016, durante la gestión rectoral de Hugo Juri. Una de las razones centrales de ese crecimiento es la fuerza que el oficialismo universitario exhibe desde los centros académicos más concurridos, a donde apuntan buena parte de los esfuerzos de la alianza entre el peronismo y el progresismo.

La Facultad de Psicología, por ejemplo, donde Franja Morada quedó a sólo 40 votos de quedarse con el Centro de Estudiantes el año pasado, representa uno de los intereses germinales del espacio. También hay una mirada similar sobre la Facultad de Derecho, que el radicalimo perdió y quiere recuperar, y algunas otras en donde se buscará crecer a sabiendas que el poderío es histórico. El ejemplo más claro es Ciencias Económicas, vergel de la estructura de la actual conducción del Rectorado.

Si bien los espacios involucrados en la alianza explican que las militancias por fuera de la universidad no necesariamente encuentran un espacio articulado institucionalmente, el juego de coincidencias y diferencias no se cierra sólo en La Fuerza Estudiantil. Fuera de ese armado quedó la agrupación que se denomina Sean Eternos, surgida de un desprendimiento de La Cámpora, que llevará su propia lista al Superior, y que establece sus vasos comunicantes hacia la vida extrauniversitaria con una pata en el cordobesismo y otra en el kirchnerismo.

Si hay un lugar en el que la convivencia entre todos los sectores fue tomando su forma más concreta en la participación fue en los espacios en la gestión municipal, aunque terminó de plasmarse de modo más concreto con algunos movimientos que descubrió el armado de las listas para las elecciones provinciales. Por ejemplo, con la incorporación de Libres del Sur al armado oficial cordobesista.

A pesar de eso, las disputas extrauniversitarias se sostienen a partir de las identidades específicas. En el marco de la campaña provincial, esas diferencias se notan de un modo más palpable, y así como el viceintendente que quiere suceder a Llaryora, Daniel Passerini, participó de un encuentro con el espacio organizado por el presidente de BioCórdoba, Enzo Cravero; este lunes, la fórmula del todismo cordobés integrada por Federico Alesandri y Gabriela Estévez tuvo su acto junto a los referentes universitarios históricamente alineados con el progesismo kirchnerista en la Ciudad Universitaria, que tiene al ex rector Francisco Tamarit como principal referente.

https://twitter.com/enzocravero/status/1654517100277293057 De esta manera continuamos creando lazos y participando activamente en los espacios que trabajan por el bien común de cada vecino de nuestra ciudad.#CórdobaCapital #CadaDíaMejor pic.twitter.com/VKyPjXf3n1 — Enzo G. Cravero (@enzocravero) May 5, 2023

Además del Frente Estudiantil de Izquierdas, que completa la oferta electoral para el Superior, los estudiantes de la UNC también tendrán la oportunidad de optar por las crecientes opciones libertarias que tendrán presencia en algunas facultades, con especial atención en Derecho y Ciencias Económicas, las dos más grandes. Además del renacimiento de la Unión Para la Apertura Universitaria (UPAU), el viejo brazo estudiantil de la UCeDé; también habrá una expresión denominada Agrupación Liberal Alberdi (ALA) que se apoya en el libertario provincial Agustin Spaccesi.

La Asamblea Universitaria

Además del freno al radicalismo, en la mirada opositora también se analiza la posibilidad de una futura Asamblea Universitaria que, de realizarse, propiciará cambios en el estatuto que rige los destinos de la Casa de Trejo, comandada por el radical Jhon Boretto. En la Asamblea votan todos los consejeros de todas las facultades. Es decir que el 33% de su composición se definirá en las próximas 48 horas.

En marzo, el máximo órgano de decisión de la universidad, modificó dos artículos relacionados específicamente a la vida política de la institución e introdujo cambios dirigidos a armonizar el cronograma de elecciones, que se realizaran en años pares, separadas de las elecciones nacionales, provinciales y municipales; y a readecuar los mandatos de las autoridades unipersonales, que desde entonces durarán cuatro años.

Una comisión surgida del Superior trabaja por estas horas en la agenda para la próxima asamblea, que no está confirmada y sobre la cual todavía no hay certezas en torno a los temas que se buscarán discutir. En caso de realizarse, se descuenta que habrá temas que surgirán del consenso mayoritario de las partes, como por ejemplo, la reescritura del estatuto incorporando cuestiones relacionadas con el género; y otras más conflictivas en la que se pondrán en juego las mayorías y minorías. Desde el frente opositor aseguran que las conversaciones centrales del acuerdo no trabajaron puntualmente un temario relacionado con esa eventual asamblea.