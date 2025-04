Un homenaje a Alberto Balestrini unió al peronismo de La Matanza

El mensaje del hombre de Verónica Magario a la interna

Lata, el secretario legislativo de Magario que agita los bares del conurbano con su banda de rock, sostuvo: “Alberto tenía el corazón y la inteligencia de integrar a los compañeros, no de expulsarlos, con su actitud sumaba. Eso es conducir: sumar, convencer, no obligar, no mandar, no despreciar al compañero porque piensa distinto”.