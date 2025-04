CFK vs. Axel Kicillof: tensión sin ruptura en la Legislatura bonaerense

Todas las expresiones del peronismo coinciden en que lo que pasa en la Legislatura no lo resuelve la Legislatura. Es decir, que lo que genera disputas o acuerdos legislativos son las decisiones que toman las cúpulas de cada espacio, no los integrantes de sus bancadas. Con ese postulado es que La Cámpora , el Frente Renovador y el kicillofismo llegaron hasta acá como un grupo heterogéneo que supo convivir aun en la diferencia.

El bloque peronista en Diputados es conducido por el camporista Facundo Tignanelli que, aun cuando su espacio no estuvo convencido de impulsar algún proyecto del gobernador, trabajó para que saliera con las 37 manos de UP levantadas. La primera herida que sintió este sector por parte de los once representantes de Kicillof en el bloque fue cuando estos bajaron al recinto a debatir la suspensión de las PASO en una sesión pedida por La Libertad Avanza .

Pese al antecedente y la decisión del gobernador comunicada este lunes, La Cámpora no piensa en abandonar el bloque ni en echar a los kicillofistas. Entienden que si el oficialismo bonaerense quiere tener un espacio propio, se desprenderá de UP y conformará otra bancada. Es algo que no van a empujar desde el cristinismo y que el massismo quiere evitar.

El kicillofismo no se va

La tropa del gobernador en la cámara baja también guarda enojo por algunos manejos del kirchnerismo. La última reunión de bloque que se dio en la previa de la sesión de la semana pasada fue tensa y expuso los caminos separados que cada uno quería tomar. El kicillofismo dijo que no iba a votar el proyecto del massista Rubén Eslaiman en el que buscaban imponer el ítem de elecciones concurrentes y que si el cristinismo quería tratar ese tema debía buscarse el cuórum. Así fue.

Susana González, diputada provincial Susana González. Kicillofismo.

Una vez que se habilitó la discusión y La Cámpora pidió la moción de preferencia para tratar ese proyecto este martes -sesión que no se realizará-, el kicillofismo bajó al recinto. Reconocen que aquella reunión previa fue tensa y que no volvió a haber diálogo hasta el lunes por la noche, cuando Tignanelli avisó que no habría sesión. En esta tropa advierten que no se irán de UP y que si alguien no los quiere deberá pedirles que se vayan.

El kicillofismo tiene argumentos: cuando La Cámpora votó en contra el acuerdo con el FMI durante el gobierno de Alberto Fernández, esa bancada en el Congreso no se rompió. ¿Por qué se rompería un bloque ahora que las diferencias las tiene el otro sector? Allí reconocen que están “ténsamente unidos” y que si alguien está disconforme se irá. “Ellos dicen que Kicillof rompió pero nadie se fue del gobierno ni nos expulsaron del bloque; los funcionarios no renunciaron”, dicen en la tropa axelista y desafían: “Que nos expulsen; no nos vamos a ir porque nuestra pelea no es con ellos, es contra Milei”.

magario.jpg Verónica Magario, presidenta del Senado.

La disputa en el Senado

En el Senado la cosa es diferente a lo que sucede en la cámara baja, con una coincidencia fundamental: la presidencia del bloque de UP también responde a Cristina. Teresa García conduce la bancada de 21 representantes, de los cuales 16 firmaron su proyecto para convocar a elecciones concurrentes. De los otros cinco, dos se referencian en Kicillof, uno en Grabois y otros dos juegan sueltos.

Contrariamente a lo que pasa en Diputados, donde la cámara es presidida por el massista Alexis Guerrera, en el Senado la presidencia responde 100% al gobernador. Verónica Magario ha mostrado en estos años el manejo de los tiempos y de los acuerdos que Kicillof precisó y no ha tenido grandes derrotas. No obstante, tiene a una tropa numerosa en ese cuerpo enfrentándola en la interna.