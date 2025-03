Un grupo de UP que respalda a Axel Kicillof amenaza con romper el bloque en Diputados

Kicillof también pretende suspender las PASO de la provincia, para lo que necesita en el parlamento bonaerense el respaldo del kirchnerismo, que sólo está dispuesto a darlo si no hay desdoblamiento. Lo próxima cita en la Legislatura es el jueves 3. Si ese día Kicillof no se sale con la suya, la ruptura con CFK será definitiva.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Julio_Alak/status/1905735190535934121&partner=&hide_thread=false DESDOBLAR PARA ELEGIR



El sistema electoral argentino ha sido modificado de manera abrupta, generando un escenario de incertidumbre institucional que afecta la previsibilidad y el normal desarrollo del proceso democrático. La eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas,… — Julio Alak (@Julio_Alak) March 28, 2025

La platense logró agrupar a sus colegas que rechazan la conducción de CFK, en el PJ y en la cámara baja, donde la agenda la domina la camporista Paula Penacca, quien coordina cada acción con Máximo Kirchner.

El año pasado, el grupo rebelde se diferenció en algunas votaciones y hasta frustró sesiones especiales convocadas por UP en noviembre. Sus integrantes estuvieron por marcar sus diferencias cuando se renovaron autoridades, pero entendieron que no era el momento.

Un chiste que tienen es medir quién hace sufrir más a Penacca cuando los llama para que vayan rápido al recinto. Snopek gana esas competencias: suele ser el último en ocupar su banca en sesiones pedidas por UP.

Unión por la Patria axelista

Con la información que llegaba desde La Plata, esta semana en Diputados aumentaron las gestiones para oficializar el espacio del gobernador. Este jueves, hubo charlas entre los bonaerenses que respaldan a Kicillof, que son Tolosa Paz, Santiago Cafiero, Daniel Gollán, Hugo Yasky y Brenda Vargas Mathi. Se sumó en algunas Sabrina Selva, referente del Frente Renovador de Sergio Massa, quien trata de mediar entre el gobernador y Cristina.

La representación federal de este grupo la integran figuras que rivalizan con el kirchnerismo en sus provincias y en octubre respaldaron la fallida candidatura al PJ del gobernador, Ricardo Quintela.

Son los casos de Bernardo Herrera e Hilda Aguirre (La Rioja), Walberto Allende, Jorge Chica, Ana Aubone (San Juan); Liliana Paponet y Martín Alvero (Mendoza), Eugenia Alianiello (Chubut), Tanya Bertoldi (Neuquén) y Guillermo Snopek (Jujuy).

Hubo conversaciones con los cuatro representantes de Catamarca, sin importar que su gobernador, Raúl Jalil, suele ayudar al oficialismo en las votaciones. “Las provincias tienen que sobrevivir y hay que entenderlo”, explicó a Letra P una de las diputadas que participó de esos encuentros.

En las tertulias se acordó esperar esta semana para evaluar cómo madura la interna. “Vamos a aguardar que Kicillof defina el desdoblamiento y haga el último intento de votar la suspensión de las PASO. Si la sesión en la Legislatura no sale como espera el gobernador, vamos a pronunciarnos”, anticipó otra legisladora de UP.

Kicillof presidente

Entre las charlas de esta semana, el sector cercano al gobernador coincidió en que si Kicillof doblega CFK en la interna, se posiciona como presidenciable. Interpretan que el votante kirchnerista se diluirá si no se recuesta sobre el mandatario bonaerense.

"La idea es armar el kicillofismo nacional. Lo tenemos decidido", repitieron dos integrantes de ese sector a Letra P. En el Senado, CFK ya fue desafiada con la creación de un bloque, Convicción Federal, integrado por Fernando Rejal (La Rioja), Fernando Salino (San Luis), Carolina Moises (Jujuy) y Guillermo Andrada (Catamarca).

La ruptura en la cámara alta no fue total, porque aprovecharon el esquema de interbloque para incorporar su sello. Si no eran aceptados a continuar en ese formato, se iban. Los rebeldes del Senado no mencionaron a Kicillof, a quien de todos modos le reconocen no haberse pronunciado a favor de CFK cuando peleó el PJ con Quintela.

En la cámara baja, los díscolos sí son axelistas y hasta apuraron el año pasado a Gollán para que convenciera a Kicilllof de romper con CFK y tenerlos como referentes. No lo lograron. Ahora creen que llegó su oportunidad.