El quinteto de Cristina para la mesa

Como se esperaba, no serán de la partida la vicepresidenta ni su hijo, que hace meses reclamó la conformación de la mesa pero avisó que no iría si se materializaba. La delegación K no llama la atención. Larroque oficia de vocero de las estrategias cristinistas en sus reiteradas pulseadas con la Casa Rosada. Fue también pionero en bramar el clamor CFK 2023 en enero, al reprochar que el PJ no podía hablar de candidaturas con la expresidenta "proscripta", como denuncia su espacio político a raíz de la condena judicial dictada en la causa Vialidad.