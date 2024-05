Todo lo que Javier Milei no puede responder sobre economía

Javier Milei y la realidad

Milei tropezó con la misma piedra que Samuel Gelblung le había puesto en el camino en octubre último, justo antes de la primera vuelta que lo llevó al ballotage: la realidad. En esa ocasión, no supo responder cuánto costaban un kilo de carne y un boleto de colectivo, y a cuánto equivalía una jubilación mínima. "Es que yo no hago las compras (y) miro los números agregados, no los particulares, chiquitos", se justificó el hombre que ya entonces prometía motosierra. Ahora no pudo dar cuenta de cuánto aumentó la leche en lo que va de su mandato.