El jefe comunal, que llegó a la intendencia después de reemplazar en un par de oportunidades a Massa cuando este tomó licencia en el cargo, disparó además contra el ministro de Economía, aunque sin nombrarlo: “Hay algunos actores dentro del Frente de Todos, especialmente los vinculados con las decisiones económicas, que de alguna manera están dando prioridad y prestando atención a cuestiones que tienen que ver con el cumplimiento de las metas del Fondo Monetario Internacional y no con el cumplimiento con la gente”, lanzó.

Días atrás, Galmarini ratificó su intención de ir por la intendencia del distrito que gobernó su esposo luego de un largo silencio público: “Mi hijo no quiere que (Sergio) sea candidato (a presidente) por todo lo que pasó; pero cuando yo digo que voy a ser candidata a intendenta de Tigre me dicen que sí, me ayudan. Queremos volver a levantar Tigre y construir la ciudad que viene”, aseguró.