"Mi hijo no quiere que sea candidato (Sergio Massa), por todo lo que pasó. Pero cuando yo digo que voy a ser candidata a Intendenta de Tigre me dicen que sí, me ayudan. Queremos volver a levantar Tigre y construir la ciudad que viene". Después de un largo silencio público, la titular de AYSA Malena Galmarini ratificó este miércoles su decisión de competir este año por la intendencia del distrito que gobernó su esposo por dos períodos, lo que la llevará por un camino en el que debería enfrentarse en un interna oficialista al actual intendente del distrito Julio Zamora.