Victoria Villarruel esquivó a Axel Kicillof y advirtió que "Malvinas no es una excusa para dirimir internas"

Desde Chivilcoy, Victoria Villarruel le pegó al peronismo: "Malvinas no es una excusa para dirimir internas"

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Para la titular del Senado, la presencia del gobernador bonaerense en el sur respondía a tensiones con el kirchnerismo y un eventual "lanzamiento de campaña". Por eso, en su discurso afirmó que “Malvinas no es una excusa para que se diriman internas de un partido político, ni el punto de inicio de una campaña”.

Victoria Villarruel contra el uso político de Malvinas Con un oficialismo en baja, envuelto en denuncias de corrupción y una economía que no arranca, Villarruel pareció evitar mostrarse rodeada por Kicilloff y gobernadores del peronismo. Así, a último momento resolvió no participar de la vigilia en Tierra del Fuego. La vicepresidenta es vista con, al menos, interés en algunos sectores del PJ de cara a 2027.

Victoria Villarruel Malvinas 03 Invitada por el intendente Guillermo Britos, Villarruel despejó las especulaciones y advirtió que la causa Malvinas debe mantenerse al margen de las disputas partidarias. “Malvinas trasciende los intereses personales”, sostuvo, y planteó que se trata de “la única causa nacional que une a los argentinos sin diferencias”.

Heroísmo, profesionalidad y pericia Fiel a su perfil, Villarruel exaltó el rol de las Fuerzas Armadas durante el conflicto bélico de 1982. En ese sentido, destacó "actos de heroísmo, una profesionalidad y pericia por parte de nuestros soldados, suboficiales y oficiales de las FFAA". "El heroísmo se multiplicó en nuestras filas y demostró al mundo de qué estamos hechos los argentinos cuando debemos superar la adversidad", agregó.

Victoria Villarruel Malvinas 02 A su vez, volvió a destacar la figura de su padre, Eduardo Marcelo Villarruel, un teniente coronel de infantería del Ejército Argentino con activa participación durante la última Dictadura, que estuvo en la guerra contra el Reino Unido. "Ser hija de un veterano de Malvinas es el mejor título que puedo tener en esta vida", dijo. Por último, pidió sostener el reclamo por la soberanía. "Nos queda a nosotros, los políticos, la inmensa responsabilidad de que la historia no muera y de que volvamos un día a nuestra tierra para recorrerla y gozarla como siempre debió ser".

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