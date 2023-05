Sin Sergio Massa y con faltazos K, el acto de la CGT perdió volumen político

No fue lo la única modificación con respecto a la previa: los dirigentes del movimiento obrero querían salir a mostrar unidad, pero el acto no pudo disimula los faltazos. Horas antes, el secretario adjunto del Sindicato de Mecánicos (SMATA), Mario ‘Paco’ Manrique, largó su ausencia con aviso y fulminó a sus compañeros de la CGT en diálogo con FutuRock: “No estoy de acuerdo con las formas y la lectura del documento porque no se lleva en la práctica nada adelante”. A las 13.30 el consejo directivo estaba reunido en el estadio Obras Sanitarias, pero no había noticias de Moyano. Al mismo tiempo, el titular de UPCN, Andrés Rodríguez, ingresó con la proclama: “Massa es un muy buen candidato a presidente”.