Súperviernes de Javier Milei: del silencio por la inflación a una cena para festejar el fin del cepo

El silencio se extendió más allá de este viernes, fecha clave en el calendario libertario para su programa económico: fueron más de 48 horas de mutismo oficial en buena parte de los despachos oficiales. Incluso el vocero Manuel Adorni , también candidato a legislador porteño por LLA, por primera vez en el año no brindó su habitual conferencia de prensa previa al fin de semana. Las usinas comunicaciones del Gobierno anunciaron una serie de ítems en las agendas oficiales, por fuera de Presidencia y de Economía.

Después del arribo del Presidente, comenzó a llegar el resto de los miembros del gabinete, que habían sido citados, a último momento, para las 17. En teoría era para analizar los detalles del acuerdo con el FMI: no todos sabían que Caputo haría un anuncio.

Por eso, luego de algunos minutos, con el estacionamiento de la explanada de Avenida Rivadavia repleto de autos oficiales y la entrada de Balcarce 50 llena de cámaras de televisión, en los despachos oficiales comenzaron a revelar que se traían entre manos algo más. "El equipo económico brindará una conferencia de prensa a partir de las 17.45 horas en Casa Rosada", fue el anuncio que llegó con apenas 25 minutos de antelación.

Con semejante expectativa y la Casa Rosada colmándose en su interior como hace tiempo no sucedía, la cúpula libertaria buscó entronizar a Caputo como el hombre responsable de resolver una problemática económica casi histórica, que comenzó hace unos seis años atrás durante la administración de Mauricio Macri.

Caputo no llegó solo a la conferencia. Además de compartir escenario con el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, el ministro estuvo escoltado por buena parte de su equipo económico, que ocupó casi toda la sala de prensa y se entremezcló con los periodistas acreditados. Fueron quienes durante la exposición, y posterior respuesta del ministro, oficiaron de aplaudidores en varios párrafos de su jefe.

La emoción embargó a Caputo, que al borde de las lágrimas, le agradeció a su familia por estos meses de acompañamiento. Parecía a modo de despedida, considerando que desde que asumió se habla de su eventual salida. "Toto no se toca", fue la respuesta de un encumbrado funcionario antes de que arreciaran los rumores.

Apenas terminó la conferencia de de Caputo, en la que se evitó la palabra "devaluación", exactamente una planta más abajo, desde el Salón Martín Fierro, se lanzaron gritos y aplausos de festejo. Provenían de los integrantes del equipo político y de comunicación que responde al asesor Santiago Caputo, que junto al gabinete económico eran los dos únicos sectores del gobierno que estaban al tanto de los detalles del anuncio.

La cúpula libertaria decidió mantener hasta último momento un riguroso hermetismo, bajo la amenaza de tomar serias reprimendas contra quienes filtraran la información a la prensa o en las redes sociales. Incluso, minutos después de conocido el fin del cepo, se recuperó una reciente anécdota de una reunión convocada por el asesor libertario días atrás a su equipo para adelantarle los pormenores del plan económico a futuro: llegó a amenazar de muerte a cada interlocutor si la información salía de allí . La intimidación del monje negro libertario funcionó.

Al cierre de esta nota, ya grabada la cadena nacional, la mesa chica de Caputo se preparaba para dar inicio a una cena de festejo en una de las oficinas del Salón Martín Fierro, tal como lo hicieron hace casi un mes atrás, luego de otro discurso de Milei, el del 1M ante la Asamblea Legislativa. En aquella oportunidad, hubo combos de Mc Donalds y múltiples etiquetas de bebidas, entre las que se encontraban Red Bull y Monster.

En Balcarce 50 hablaban no sólo de un blindaje del anuncio en términos de resguardo de la información, sino también y sobre todo respecto a la protección política de una medida que reconocían que estaban preparando desde diciembre del año pasado, Sin embargo, añadían, se fue postergando al mismo tiempo que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ambas cosas llegaron recién este viernes.

Por eso, ambos Caputo trabajaron personalmente, muchas veces en reuniones en el despacho de la administración central, para alinear el anuncio económico, el mensaje y la comunicación en este súperviernes libertario. Por un lado, la narrativa necesitaba tamizar el dato de inflación a la alta, que ningún integrante del Gobierno reconoce en público como negativo; y por el otro, evitar que se hablara de una potencial devaluación cercana al 30%.

Hace casi un mes, el 18 de marzo, cuando todavía nadie preveía una levantamiento real del cepo, Caputo ya había descartado una devaluación posterior al acuerdo con el organismo de crédito internacional. "Lo que hagamos no va a afectar a la gente. Pusimos la macro en orden y estamos capitalizando el BCRA para que cuando liberemos no haya problemas. Cuando liberemos no habrá salto devaluatorio”, dijo el ministro en aquella oportunidad en una entrevista televisiva.