Silvia Lospennato, de espada amarilla en el Congreso a la cara del PRO en la elección más difícil

No la tendrá fácil. Las encuestas muestran al PRO debilitado frente a la embestida de la tropa libertaria, que encabezará Manuel Adorni . La presencia del vocero presidencial en la boleta es la muestra clara de que la administración de Javier Milei “va a matar o morir”, dicen en la mesa chica del macrismo.

Más allá de las preferencias personales, a Vidal no le daban bien los números de las encuestas. Los sondeos que manejaban los equipos de campaña la mostraban con 16% de intención de voto. No es sólo problema suyo: a la marca PRO no le va tanto mejor, aunque en el macrismo creen que podría despegar con caras nuevas.