Con María Eugenia Vidal fuera de competencia, suben las acciones de Fernán Quirós en la boleta del PRO

Aunque sonaba como posible candidata, María Eugenia Vidal se mantiene firme en su decisión de no competir por una banca en la Legislatura porteña y busca seguir a cargo de la jefatura de campaña del PRO , que definirá en las próximas horas quién encabezará la lista que saldrá a defender la gestión de Jorge Macri para las elecciones del 18 de mayo. Suben las acciones del ministro de Salud, Fernán Quirós .

Pero Vidal hizo saber puertas adentro que no aprueba esa idea y que pretende mantenerse en el lugar para el cual fue convocada. La diputada fue vicejefa de Gobierno porteño y gobernadora de la provincia de Buenos Aires y no quiere salir de la discusión nacional para meterse en el debate de la Legislatura.

Fernán Quirós, el que mejor mide en las encuestas

Aunque tampoco tenía la voluntad de ser candidato y no es un bicho de rosca política, quien pica en punta en la competencia interna es el ministro Quirós, el que mejor mide en las encuestas.

Quirós había querido ser candidato a jefe de Gobierno en 2023, impulsado por Rodríguez Larreta. En ese entonces, el ministro de Salud hasta había conseguido el apoyo de Elisa Carrió, que estaba alineada con el exjefe de Gobierno en la interna de Juntos por el Cambio.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/elisacarrio/status/1597037460785012736&partner=&hide_thread=false En la candidatura de Quirós está la esperanza de muchos de cambiar la Ciudad. No las cosas buenas, pero si de cambiar los negocios oscuros.@lanacionmas @josedel_rio pic.twitter.com/BkbswvZswb — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) November 28, 2022

Aunque tenía buenas perspectivas y alto nivel de conocimiento en el electorado, a partir de su trabajo visible durante la pandemia, la candidatura de Quirós se frustró en el camino cuando el expresidente Macri le impuso a Rodríguez Larreta la decisión de impulsar como sucesor a su primo en la Ciudad. El ministro de Salud se enteró en la casa del exjefe de Gobierno porteño que su candidatura no era viable.

Paradojas del destino, ahora es posible que los Macri lo necesiten para hacer una buena elección. Por lo pronto, fue llamativo que Quirós decidiera salir este miércoles a responderle a Rodríguez Larreta, que dijo que en la Ciudad “hay olor a pis”. “Es obvio que no hay olor a pis en la Ciudad, salvo que tenga Covid y yo no pueda oler bien”, respondió el ministro de Salud. En su entorno dicen que no le gustó “nada” que Larreta decidiera competir por afuera del PRO y atacar la gestión porteña.

Se anota Silvia Lospennato

Otro nombre que tomó fuerza en las últimas horas es el de Silvia Lospennato. La diputada es una de las voceras más fuertes del PRO, con sólida experiencia en el Congreso, donde siempre representó a la provincia de Buenos Aires, el distrito donde nació.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/slospennato/status/1897469035383595251&partner=&hide_thread=false En el @proargentina estamos acostumbrados a defender la Ciudad de los gobiernos nacionales, en 20 años de kichnerismo sufrimos de todo y siempre salimos adelante. Pensé que ahora era juntos contra el kichnerismo no entre nosotros. Qué ingenua y qué triste. — Silvia Lospennato (@slospennato) March 6, 2025

Por su rol como secretaria parlamentaria del bloque macrista, Lospennato también se convirtió en la llave de La Libertad Avanza para articular consensos en el Congreso. El año pasado, el presidente Javier Milei le agradeció personalmente sus buenos oficios para conseguir la sanción de la ley bases. Aunque todavía no está confirmada, la diputada suena como posible cabeza de lista en el corazón del PRO.

Pureza PRO

Más allá de los nombres, en el campamento amarillo hay algunas certezas sobre cómo se armará la lista. Los candidatos serán fieles exponentes de la identidad macrista, identificados con la gestión de la Ciudad durante estos años, que representen la idea del “trabajo en equipo, cercanía con el vecino y renovación”.

En ese sentido, el legislador Darío Nieto aparece también entre quienes pueden ocupar los primeros lugares en la boleta. Nieto tiene 40 años, es jefe del bloque Vamos por Más en la Legislatura y hombre de extrema confianza de Macri, de quien fue secretario privado. Su primo, Jorge, también le tiene alta estima. Significaría una renovación de caras.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/DaroNieto/status/1903135200671936959&partner=&hide_thread=false Lamentablemente que no haya acuerdo en la Ciudad de Buenos Aires entre el PRO y La Libertad Avanza tiene nombre y apellido: Karina Milei.



En LN+ con @maximmontenegro pic.twitter.com/q4lfwkXFH7 — Darío Nieto (@DaroNieto) March 21, 2025

Juntos con Nieto también aparecen otros nombres históricos del macrismo, como el de Hernán Lombardi, la vocera del gobierno porteño Laura Alonso y el exsecretario de Seguridad de la Ciudad Waldo Wolff. Según pudo saber Letra P, es posible que la lista tenga presencia de extrapartidarios que le aporten frescura a la boleta. Sin definiciones concretas, el PRO ya salió a la cancha. Esta semana arrancó con recorridas por la Ciudad, a las que se sumó Mauricio Macri.