El drama del gestor y la campaña imposible

Más allá de su apuesta ganadora en Santa Fe , la campaña de Horacio Rodríguez Larreta –quien pide el voto, ahora más claramente, en base a las credenciales del gestor que alega tener y no a las del líder pleno de carácter que no tiene– sufre un problema congénito: buscar votos hablando de un futuro que es mejor no mentar demasiado . En efecto, ¿cuál sería el sex appeal de prometer un ajuste feroz y total de un año , plazo que el jefe de Gobierno porteño se da para lograr el equilibrio fiscal y con eso resolver –él supone– casi todos los males nacionales? Sobre todo para quien busca sufragios oscilantes, de personas frustradas tras cinco años de malaria…

¿Tendrá conciencia la sociedad del dolor que le requeriría pasar de un rojo como el actual al equilibrio a la velocidad de la luz? Nobleza obliga: acaso no haya margen para mucho más si se pretende evitar que la inflación se siga espiralizando. Lamentablemente, el gradualismo puede haber quedado ya superado por los acontecimientos, pero si no se trata de shock sí o shock no, sería bueno que se hablara del reparto de las cargas por venir. He ahí el debate ideológico lamentablemente ausente.